Sismo hoy 16 de enero: ¿De cuánto fue el temblor y dónde fue el epicentro?

Sismo HOY 28 de noviembre de 2026 en México: ¿por qué no sonó la alerta en CDMX?

La mañana de este 16 de enero comienza con un nuevo sismo. En punto de las 12:43 horas, las alarmas de la CDMX se activaron. De acuerdo con los primeros reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor de hoy tuvo una magnitud preliminar de 5.6 grados en la escala de Richter.

¿Dónde fue el epicentro del sismo hoy?

El SSN informó que el epicentro del sismo se localizó a 19 km al suroeste de San Marcos, Gro. No obstante, la escala oficial fue de 5.2 grados en la escala de Richter.

Este tipo de movimientos telúricos son comunes en el país debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.