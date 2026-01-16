“Vamos con la presidenta Sheinbaum en reformas”, dicen el PT y PVEM, y despejan ‘nubarrones de ruptura’

CDMX — Líderes parlamentarios del PT y del PVEM despejaron los ‘nubarrones’ de una tormenta política con Morena, y afirmaron que acompañarán a la presidenta Claudia Sheinbaum en su proyecto de nación que dé continuidad de beneficios “al pueblo de México”.

Desde su cuenta en X, el senador Manuel Velasco dijo que con “convicción” el PVEM acompaño a Claudia Sheinbaum en su campaña presidencial donde hizo historia siendo la primera mujer Presidenta de México y la más votada con 36 millones de votos.

“Reafirmamos nuestra alianza hacia su proyecto para que siga beneficiando al pueblo de México”, refrendó el senador chiapaneco.

En un pronunciamiento más extenso, el Partido del Trabajo ratificó su compromiso y su voluntad inquebrantable de consolidar la unidad con nuestros aliados estratégicos de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de cara a los próximos procesos electorales, manifestando con firmeza que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” seguirá siendo una alianza estratégica que representa la única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano.

A través de un comunicado, el PT, que dirige el senador Alberto Anaya consideró como fundamental destacar la importancia de mantener el diálogo institucional para abordar y dar solución a temas vitales de la agenda nacional.

Luego de que se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el PT y el PVEM refrendaron su alianza cuatroteísta.

Los petistas comentaron que el encuentro se realizó en un espacio de cordialidad.

“En este encuentro se acordó construir juntos la propuesta para la Reforma Electoral, que, con seguridad, será un parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer nuestros procesos democráticos.

“Es relevante mencionar que nuestra militancia, reunida en el pasado Congreso Nacional, acordó por unanimidad brindar todo el apoyo y respaldo a nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reconocemos en ella a la mejor mandataria del mundo, cuya brillante conducción política y visión humanista están llevando a México a niveles de desarrollo y justicia social sin precedentes”, según la postura del partido, que aseguró que se mantiene como un pilar fundamental en la consolidación del proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador, asegurando la continuidad de las políticas sociales y los programas de bienestar que han transformado la vida de millones de familias.

Por último, hizo hincapié en que los legisladores del PT también mantienen su compromiso de acompañar todas las reformas necesarias para fortalecer las instituciones y la participación ciudadana.