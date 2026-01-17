Anuncian entrega de Beca Gertrudis Bocanegra a más de 44 mil estudiantes de nivel Superior en Michoacán

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo (@AcentoNewss/X)

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunciaron la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra a más de 44 mil estudiantes de Educación Superior en la entidad. Además, informaron que el número de beneficiarios de becas se duplicará por lo que pasará de 478 mil 61 a más de 827 mil alumnas y alumnos desde primaria hasta universidades.

En conferencia de prensa realizada en el salón Charo de Casa Michoacán, Delgado Carrillo indicó que este apoyo es “un abrazo que les manda la Presidenta Sheinbaum”, quien les dice: tu educación nos importa, tu futuro es importante para México, es un aliento, es un una un mensaje de ánimo para las y los niños, las niñas, jóvenes, adolescentes, pero también, por supuesto, para sus familias y para las y los maestros”.

En presencia de la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del estado, Mariana Sosa Olmeda, el titular de la SEP precisó que a partir de febrero, universitarios michoacanos recibirán esta Beca, que otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales.

Mario Delgado expresó que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se abrirán 30 mil espacios nuevos en preparatoria gracias a la construcción de 10 bachilleratos tecnológicos, más ampliaciones y la creación de 60 Ciberbachilleratos que son un modelo nuevo que ofrecerá a jóvenes mejores aprendizajes, cultura y deportes. Igualmente, se implementarán 50 mil espacios nuevos para Educación Superior.

“De esta manera en breve las y los estudiantes tendrán becas de acompañamiento desde la educación primaria hasta la educación superior en escuelas públicas”, destacó.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció el respaldo de Sheinbaum, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El mandatario destacó que estos apoyos económicos están diseñados para eliminar las barreras que interrumpen los estudios. Comentó que las niñas, niños y jóvenes podrán destinar estos recursos a la adquisición de útiles, uniformes o gastos de transporte, asegurando así que cuenten con las herramientas necesarias para consolidar su trayectoria académica hasta el nivel superior.

Por su parte, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio César León Trujillo, puntualizó que el programa de Becas para el Bienestar registra un avance histórico en Michoacán; informó que actualmente se atiende a 478 mil 61 estudiantes de distintos niveles educativos, con una inversión anual superior a los 4 mil 400 millones de pesos, destacando la Beca Universal Rita Cetina que beneficia a más de 327 mil estudiantes en la entidad.

Asimismo, reiteró que, en Educación Superior, la Beca Gertrudis Bocanegra otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos para transporte y ya cuenta con 44 mil 76 tarjetas listas para su entrega. La dispersión iniciará el 3 de febrero y contempla una inversión adicional de 418 millones de pesos.

El titular de la CNBB agregó que en secundaria se atiende a 196 mil 638 estudiantes, quienes recibirán en febrero su primer depósito con pagos acumulados de tres bimestres. Finalizó, anunciando que ese mismo mes comenzará el registro universal para primaria, con un apoyo único de 2 mil 500 pesos por estudiante para útiles y uniformes, que beneficiará al 100% de la matrícula en más de 5 mil escuelas de Michoacán.