Arturo Medina se reúne con Guerreros Buscadores de Jalisco para reforzar atención a familias de desaparecidos

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, sostuvo una reunión con Indira Navarro, fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y avanzar en la atención a las familias de personas desaparecidas.

El encuentro fue dado a conocer por el propio funcionario a través de sus redes sociales oficiales, donde destacó la importancia de mantener una colaboración permanente con los colectivos de búsqueda, colocando a las familias en el centro de las acciones del Estado.

“Para fortalecer la coordinación y seguir avanzando en la atención a las familias de personas desaparecidas, sostuvimos una reunión con Indira Navarro de Guerreros Buscadores de Jalisco”, compartió Medina Padilla.

En la reunión participaron también Mariana Díaz Figueroa, fiscal especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República; Adriana Lizárraga, fiscal especial de personas desaparecidas, así como Martha Lidia Pérez Gumecindo, comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Durante el encuentro, se reafirmó la instrucción de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de reforzar el compromiso del Gobierno de México para mantener una colaboración constante en favor de la búsqueda de personas desaparecidas, con una visión centrada en las familias, el acompañamiento permanente y la cercanía institucional.

El subsecretario subrayó que la coordinación entre autoridades federales y colectivos de búsqueda es fundamental para avanzar en la localización de personas desaparecidas y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.