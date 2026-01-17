Capturan en México a 4 hombres ligados a grupo criminal de extorsión y secuestro

Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a cuatro hombres presuntamente vinculados a un grupo criminal dedicado a la extorsión, el secuestro y otras actividades delictivas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado difundido por agencias internacionales de noticias.

Los arrestos se concretaron en dos operativos coordinados, uno en el estado de Jalisco y otro en Nayarit, donde participaron elementos de diversas corporaciones, incluidos la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la propia SSPC.

En el primer operativo en Jalisco, las autoridades capturaron a José Gabriel “N”, alias “Bravo”, quien sería uno de los líderes de la célula delictiva que operaba en la zona metropolitana de Guadalajara. Junto con él fueron detenidas otras dos personas y asegurados tres armas de fuego, cargadores, cartuchos, alrededor de 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos y diez teléfonos celulares utilizados presumiblemente para coordinar actividades delictivas.

Por otro lado, en Tepic, Nayarit, fue detenido Luis Ignacio “N”, alias “Cárdenas”, quien, según el informe oficial, estaría encargado de coordinar el traslado de droga desde Centroamérica tanto por vías aéreas como marítimas, así como de organizar extorsiones, secuestros, homicidios y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En su aseguramiento se encontraron un arma larga, dosis de cocaína y metanfetamina, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tablet.

Las cuatro personas quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal conforme a los delitos que se les imputan, mientras que los inmuebles relacionados con la investigación quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con la SSPC, estos operativos forman parte de un esfuerzo más amplio para desarticular estructuras delictivas que operan en México, especialmente aquellas vinculadas con la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas. Desde 2025, el Gobierno federal ha reforzado sus estrategias de seguridad tanto en Jalisco como en otros estados con alta incidencia delictiva, con la participación de distintas dependencias de seguridad y procuración de justicia.

Expertos en seguridad resaltan que el combate a grupos delictivos dedicados a estos delitos continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública en México, debido a su capacidad de infiltración en distintas regiones y su vinculación con redes de narcotráfico transnacionales. La colaboración entre fuerzas federales y estatales es clave para desarticular estas organizaciones sin perder de vista el respeto a los derechos humanos y los debidos procesos judiciales.

Este tipo de operaciones se produce en un contexto en el que autoridades mexicanas han reportado diversos golpes a estructuras criminales en los últimos meses, con detenciones de presuntos líderes y operativos en distintos estados del país.

La SSPC enfatizó que continuará trabajando de manera coordinada con otras agencias federales y locales para enfrentar el crimen organizado, garantizando la tranquilidad de la población y fortaleciendo la aplicación de la ley en todo el territorio nacional.