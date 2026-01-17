Hallan sin vida a joven venezolano desaparecido en el Estado de México

Tras más de cuatro meses de intensa búsqueda, las autoridades del Estado de México confirmaron el hallazgo sin vida de Tyron Paredes Gamboa, un joven de 27 años y nacionalidad venezolana que había sido reportado como desaparecido desde el 19 de septiembre de 2025, informaron fuentes oficiales y colectivos de búsqueda.

El cuerpo del joven repartidor de comida por aplicación fue localizado el 16 de enero de 2026 en el municipio de Coyotepec, vecino de Huehuetoca, en el centro del Estado de México, donde se perdió todo contacto con él hace casi cinco meses.

Paredes Gamboa había salido ese día para realizar una entrega desde Cuautitlán Izcalli rumbo a Huehuetoca, pero nunca llegó a su destino ni respondió a las llamadas de sus familiares. Ante la falta de comunicación, los allegados del joven activaron los protocolos correspondientes e iniciaron una búsqueda que movilizó a colectivos, organizaciones de búsqueda y autoridades locales.

El colectivo Lirios Buscadores, que acompañó la búsqueda, expresó en un comunicado su profundo dolor tras la localización del cuerpo. La organización afirmó que esta noticia “nos confronta con una realidad que no debería existir”, y subrayó la urgencia de no normalizar la desaparición ni la violencia, que afecta a miles de familias en el país.

Hasta el momento, las autoridades del Estado de México no han emitido un informe oficial detallado sobre las causas de fallecimiento del joven ni si existen personas detenidas o bajo investigación por este caso. Se espera que en los próximos días la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) brinde información adicional conforme avancen las diligencias correspondientes.

Paredes Gamboa trabajaba como repartidor de alimentos a través de plataformas digitales, un empleo común entre migrantes que buscan oportunidades económicas en México. Su desaparición y posterior hallazgo sin vida ponen de manifiesto, según familiares y colectivos, los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan personas extranjeras y trabajadores en sectores informales.

En su última comunicación, el joven abordó su motocicleta para cumplir con un servicio de entrega y dejó de contestar mensajes y llamadas a partir de ese momento. La Comisión Nacional de Búsqueda emitió una ficha para localizarlo días después de su desaparición, en coordinación con sus familiares y organizaciones de apoyo.

El caso de Tyron se suma a otros sucesos reportados durante septiembre de 2025, entre ellos desapariciones de extranjeros que también conmocionaron a la sociedad y generaron atención mediática y redes de búsqueda ciudadanas.

Colectivos de búsqueda han convocado a distintas actividades en memoria del joven y de otras personas desaparecidas que aún no han sido localizadas. Una de estas acciones, prevista para el 24 de enero en el municipio de Cuautitlán Izcalli, busca reunir a artistas y ciudadanía en general para recordar a Tyron y mantener viva la exigencia de justicia y búsqueda para quienes aún no regresan a casa.

Este caso se enmarca en una problemática más amplia que enfrenta México: la alta cifra de desapariciones sin resolver y la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, atención a familias afectadas y coordinación entre autoridades. Diversos grupos civiles han señalado la importancia de mejorar los protocolos de búsqueda y protección para evitar las tragedias como las de Tyron Paredes Gamboa.

