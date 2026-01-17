UNAM y Semarnat alistan estrategias contra derrames de hidrocarburos en Campeche

UNAM y ASEA fortalecen cooperación científica para atender derrames de hidrocarburos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalcer el uso de herramientas científicas y técnicas para atender de manera más eficiente las emergencias ambientales derivadas de derrames de hidrocarburos en zonas marítimas de Campeche.

Durante la presentación del acuerdo, se destacó la importancia de contar con herramientas científicas robustas, que integren mapas y análisis geoespaciales para identificar las áreas más sensibles que requieren intervención inmediata. Estas herramientas permitirán determinar la mejor opción de respuesta ante una contingencia, con el fin de minimizar el daño a los ecosistemas, proteger a las personas que habitan y trabajan en la región, y reducir afectaciones a las actividades productivas.

En este contexto, Ileana Villalobos subrayó que la participación de la academia resulta fundamental, ya que contribuye de manera directa al desarrollo de conocimiento científico, así como al diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia. Consideró de vital importancia que exista una vinculación constante entre la universidad y el gobierno, a fin de generar los instrumentos necesarios para enfrentar retos ambientales que son especialmente relevantes para México.

Por su parte, Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de ASEA, explicó que el convenio se enmarca en el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos en las Zonas Marítimas Mexicanas, el cual establece los lineamientos para la atención de este tipo de emergencias. Destacó que el Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN) es una herramienta indispensable en el trabajo cotidiano de la agencia, ya que permite analizar, evaluar y ponderar factores de tipo ambiental, social y económico, así como la administración de los recursos disponibles cuando ocurre una emergencia.

Ocampo Zambrano enfatizó que para una adecuada toma de decisiones es indispensable contar con información técnica con carácter científico, que sea veraz, oportuna y con datos actualizados. Esto, dijo, permite responder de mejor manera ante situaciones que representan riesgos tanto para el medio ambiente como para las comunidades cercanas.

El documento fue firmado por Píndaro Díaz, Ileana Villalobos y Armando Ocampo Zambrano. En el acto también estuvieron presentes José Gilberto Cardoso Mohedano, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM en la Estación Ciudad del Carmen, así como César Cano Cuevas, titular de la Unidad de Normatividad y Regulación de ASEA.

De acuerdo con lo establecido en el convenio, las y los expertos universitarios aportarán opiniones técnicas basadas en su conocimiento de la región, donde el ICMyL cuenta con una estación de investigación. Entre las acciones previstas se encuentra la compilacipon relacionada con derrames de crudo en el área de estudio.

Asimismo, se elaborarán fichas informativas con datos sobre zonas sensibles y recursos a proteger, además de recomendaciones técnicas para la integración de Mapas de Áreas Sensibles, la simulación de escenarios de derrames y la identificación de opciones de respuesta. También se brindará apoyo técnico en el análisis de escenarios simulados, en la elaboración de informes de resultados y en el desarrollo del ABAN, conforme a los acuerdos que se definan con el Consejo Consultivo.

Una colaborarición entre la UNAM y la ASEA busca reforzar la capcidad de respuesta del país ante emergencias ambientales, mediante el uso de ce