Hospital General Regional No. 25 “Zaragoza” atenderá a medio millón de derechohabientes

HGR 23 "Zaragoza" de IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo resaltó que el Hospital General Regional "Zaragoza", ha alcanzado cifras significativas de atención a la derechohabiencia con más de mil egresos, 10 mil consultas de especialidad, entre otros

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo enfatizó que en tan sólo 53 días de la puesta en operaciones del Hospital General Regional (HGR), No. 25 “Zaragoza” ha registrado cifras significativas de atención a la derechohabiencia.

Enfatizó que el Gobierno Federal a través del IMSS, fortalece la capacidad médica en la zona metropolitana con la inauguración del nuevo Hospital General Regional (HGR) No. 25 “Zaragoza” en la Ciudad de México, con una inversión total de 2 mil 435 millones de pesos (mdp) para contar con 376 camas, de las cuales 192 son para hospitalización y 184 no censables, en beneficio de más de 549 mil derechohabientes de la zona, además se ofrecerá atención en 35 especialidades, entre ellas cardiología, hematología, nefrología, neurocirugía, oncología, ortopedia y traumatología, además de geriatría y neumología.

Robledo Aburto destacó que la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “Zaragoza” representa la recuperación de un espacio emblemático para la derechohabiencia del oriente de la Ciudad de México y que, en apenas 53 días de operación, ya dio muestra de su importante capacidad de atención.

Sostuvo que se han registrado más de 1,000 egresos, 271 cirugías, 10 mil consultas de especialidad, 6,700 estudios de radiología, 55,000 de laboratorio y brindado atención a más de 5,000 urgencias, lo cual representa la recuperación de un espacio emblemático para la derechohabiencia del oriente de la Ciudad de México .

Precisó que este hospital cuenta con 376 camas, 40 consultorios de especialidad, seis quirófanos, 42 máquinas de hemodiálisis, 12 sillones de quimioterapia y tres salas de endoscopía, además de tecnología de punta en Radiología y laboratorio.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración, y estuvo acompañada por el secretario de Salud, doctor David Kershenobich Stalnikowitz; el director general del IMSS, Zoé Robledo; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; entre otras autoridades quienes presenciaron la apertura del nuevo complejo hospitalario.

Recordó que la antigua Clínica No. 25 cerró sus puertas tras el sismo de 2017, lo que significó la pérdida de más de 270 camas, 46 consultorios y nueve quirófanos, además de la reubicación de mil 200 trabajadores y la afectación de más de 400 mil derechohabientes.

En la construcción del nuevo hospital colaboraron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes aportaron soluciones de ingeniería y diseño para levantar un complejo moderno y seguro. “Este hospital renace con más fuerza. La obra incluyó una compleja demolición y la construcción de un Muro Milán, una técnica de ingeniería que garantiza seguridad y estabilidad”.

Robledo Aburto resaltó que este hospital forma parte de un crecimiento histórico de la infraestructura del IMSS, ya que en los próximos meses se inaugurarán seis hospitales más: Ciudad del Carmen, Campeche; Navojoa y Ramos Bours en Sonora, Tula, Hidalgo; Ticul, Yucatán; y Guanajuato, que en conjunto sumarán 1,484 camas.