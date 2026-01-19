Beca Rita Cetina 2026: cómo usar tu tarjeta del Bienestar y cuándo llegará el pago

Tarjetas del Banco Bienestar 2025: ¿En dónde se puede retirar sin comisión?

Recibir la tarjeta del Bienestar, seguramente se sintió como un “respiro” para muchas familias mexicanas y estudiantes que esperan apoyo económico para la educación de sus hijos.

Para quienes ya recogieron la Beca Rita Cetina 2026, ahora empieza una etapa muy concreta, la cual es entender para qué sirve ese plástico, cómo usarlo y cuándo llegarán los pagos que realmente hacen la diferencia en el bolsillo familiar.

La Beca Rita Cetina, es un mecanismo directo de apoyo: cada familia beneficiaria recibe 1,900 pesos bimestrales, y si hay más de un hijo inscrito, se suman 700 pesos por cada estudiante extra.

Pasos que siguen después de recoger tu tarjeta

Si ya recogiste tu tarjeta del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina, esto es lo que realmente te conviene saber y hacer:

Guarda bien tu tarjeta

Aunque parece algo obvio, la tarjeta es la llave a los apoyos económicos. Sin ella no podrás recibir los depósitos ni usar los beneficios que trae.

La tarjeta se activa con el primer depósito

El plástico no tiene movimiento hasta que el programa hace el primer depósito. Cuando eso ocurra, automáticamente quedará activada y lista para usar.

Cambia tu NIP

Una vez que se active, el siguiente paso es cambiar el NIP (número de identificación personal) en un cajero del Banco del Bienestar para que seas tú quien tenga control absoluto de tu tarjeta y tu dinero.

¿Cómo puedes usar tu tarjeta del Bienestar?

La tarjeta del Bienestar que se entrega con la Beca Rita Cetina no es solo para retirar efectivo. También puedes:

Pagar en cualquier comercio con terminal bancaria, como supermercado o tienda de abarrotes. Retirar efectivo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin comisión. Usarla para gastos cotidianos directamente, sin necesidad de sacar dinero.

Este abanico de opciones es especialmente valioso para familias que buscan equilibrar gastos escolares, compras del hogar o transporte.

Beca Benito Juárez: ¿cuándo inicia la entrega de tarjetas? El Gobierno de México ha anunciado cuáles son las fechas de entrega para la Tarjeta del Banco Bienestar. (@apoyosbienestar)

¿Cuándo llegará tu primer pago?

Hasta ahora no se ha publicado de forma oficial el calendario completo de pagos del programa para 2026, pero, tomando como referencia ciclos anteriores y el trabajo de las autoridades educativas, se espera que los depósitos inicien en febrero.

Estas fechas suelen anunciarse entre finales de enero y febrero a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Para evitar confusiones o rumores, lo más recomendable es consultar información directamente en fuentes oficiales, como los perfiles de redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o su línea de atención ciudadana.