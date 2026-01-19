Cae en Sinaloa el “Mantecas”, jefe ligado a los Beltrán Leyva

Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas” Presunto jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva, fue detenido en Badiraguato junto con siete integrantes de su grupo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Iván Valerio “N”, conocido como “El Mantecas”, identificado como jefe de una facción vinculada al grupo de los Beltrán Leyva; la captura fue gracias al despliegue coordinado de fuerzas federales en Badiraguato, Sinaloa.

La acción se realizó en la zona del poblado El Rincón de los Monzón, donde elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, detectaron a un grupo de personas armadas. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las autoridades repelieron una agresión a tiros y lograron asegurar a “El Mantecas”.

Junto con él fueron detenidas otras siete personas que formaban parte de su grupo delictivo, en el lugar se localizaron armas de alto calibre, vehículos con reporte de robo y un centro utilizado para la producción de drogas sintéticas. Las autoridades informaron que las investigaciones relacionadas con esta detención continúan.

Durante los recorridos en El Rincón de los Monzón se reportó la detención inicial de cuatro civiles, así como el aseguramiento de un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 x 45 milímetros, un fusil tipo M4 del mismo calibre, un fusil AK-47 calibre 7.62 x 45 milímetros y una camioneta Toyota RAV4 con reporte de robo. Además, al ampliar las acciones en la zona, fueron localizadas tres camionetas más con reporte de robo y otra unidad sin placas, sin número de serie y con blindaje de fábrica.

De manera paralela, en el poblado de Alcoyonqui fueron detenidas otras cuatro personas, donde se decomisaron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, un fusil XM15-A2 calibre 5.56 x 45 milímetros, dos fusiles M4 calibre 5.56 x 45 milímetros, cuatro cargadores, 105 cartuchos útiles y una camioneta Changan modelo 2024 con reporte de robo.