CURP biométrica 2026: ¿Se puede tramitar en línea? Conoce cuáles son los pasos para tramitar la CURP biométrica en línea (freepik)

A partir de febrero de 2026, te podrán comenzar a solicitar la CURP biométrica para diferentes servicios; conoce cómo iniciar el trámite en línea.

En enero de este 2026, el trámite para solicitar la CURP biométrica comenzó a estar disponible a nivel nacional, por lo que aquí te decimos quiénes podrán realizarlo en línea.

La CURP biométrica es un Documento Nacional de Identificación, siendo una nueva modalidad del CURP en la que integra tus huellas dactilares y fotografía, además de los 18 caracteres tradicionales que lo integran comúnmente.

El objetivo de la CURP biométrica es garantizar que tu identidad jurídica coincide con la biométrica y de esta forma reforzar la identidad de las personas y prevenir posibles fraudes.

Por lo que, te podrán solicitar la CURP biométrica en trámites y servicios como inscripciones a nivel escolar, para recibir atención en hospitales, clínicas y sistemas de salud pública, así como para programas sociales y pensiones.

La solicitud de esta nueva forma de identificación será de manera escalonada, por lo que, si aún no las has tramitado, todavía puedes hacerlo y aquí te decimos cómo.

¿Se puede tramitar la CURP biométrica en línea?

Para obtener tu CURP biométrica tendrás que realizar el trámite de manera presencial, ya que para tramitarla se necesita obtener tu huella digital y el escaneo de iris.

No obstante, si puedes solicitar tu cita en línea para tramitar la CURP biométrica, aunque esta opción únicamente está disponible para la Ciudad de México. Aquí te decimos cómo agendarla:

Ingresar al sitio web de RENAPO , en el apartado de citas y seleccionar en “servicio requerido” la opción de “registro de datos biométricos para la CURP” .

, en el apartado de citas y seleccionar en la opción de . Seleccionar fecha y hora en la que deseas acudir a la oficina de RENAPO en la Ciudad de México.

en la que deseas acudir a la oficina de RENAPO en la Ciudad de México. Ingresar los datos personales que te soliciten, como nombre completo y correo electrónico .

y . Confirmar la cita a través del correo electrónico proporcionado.

a través del correo electrónico proporcionado. Llevar el acuse imprimido de la cita.

La oficina de RENAPO en la Ciudad de México se encuentra ubicada en Londres, Cuauhtémoc, Juárez, 102, C.P. 06600.

¿Dónde se tramita la CURP biométrica?

A nivel nacional tendrás que realizar el trámite para obtener la CURP biométrica de manera presencial en cualquiera de los módulos del Registro Civil y oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO).

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la CURP biométrica?

De acuerdo con la página oficial del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), estos son los documentos que necesitas para tramitar tu CURP biométrico: