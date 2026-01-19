Demanda Congreso del Trabajo a IMSS e ISSSTE dejar de pagar pensiones con base en la UMA

Un millón de trabajadores jubilados afectados por el pago de su pensión con base en la UMA

El Congreso del Trabajo demandará a los organismos de seguridad social, IMSS e ISSSTE dejar de utilizar la UMA (Unidad de Medida y Actualización) como vía para llevar a cabo el pago de pensiones a los trabajadores en retiro, toda vez que es ilegal que éstos perciban menos de un salario mínimo vigente.

Así lo dio a conocer el Secretario General de la Federación de Agrupaciones Obreras (FAO), Iván Navarro Morales quien señaló que en México cerca de un millón de personas se encuentran en esta situación y no se debe negarles, tras toda una vida laborable, su calidad de trabajadores cuando se encuentran en el retiro.

El líder de la FAO explicó que tanto el IMSS como el ISSSTE argumentan que no pueden usar el parámetro de “salarios mínimos”, porque la relación de los trabajadores en retiro ya es administrativa y no laboral, hecho que es violatorio para las y los obreros.

Aseveró que el pleno de dirigentes del Congreso del Trabajo respaldó la medida por lo cual buscarán una cita con las autoridades del IMSS y a la representación gubernamental federal, con el fin de que expliquen el motivo por el que los trabajadores con pensiones de riesgo de trabajo, están financiando con sus propias subcuentas de cesantía, vejez y cuota social, el pago de pensiones por accidente laboral.

El también abogado Navarro Morales sostuvo que es ilegal que las y los obreros en retiro ganen menos de un salario mínimo vigente, bajo el argumento de que su relación con los organismos de seguridad social es administrativa y no laboral, perdiendo de vista que la pensión que reciben es la que sustituyó su salario.

En este sentido comentó que la Constitución en su Artículo 123 es clara, al establecer que los patrones son los únicos responsables de los accidentes laborales y por ende, cuando se establezca una pensión por accidente laboral, ni el IMSS, ni las aseguradoras deben tomar los recursos que están destinados para financiar el retiro laboral, como lo es la Subcuenta de cesantía y vejez de la AFORE para establecer la cuantía de las pensiones de accidente de trabajo.