En México, la gobernadora de Canadá para reunión oficial en Palacio Nacional

En virtud de las ocho décadas de relaciones diplomáticas entre México y Canadá, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a Mary Simon, gobernadora general de esta nación amiga. Su visita oficial a México incluirá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

De acuerdo con la cancillería mexicana, la visita de Simon tiene como objetivo estrechar los lazos entre México y Canadá, esto en seguimiento a la visita oficial realizada por el primer ministro Mark Carney en septiembre del año pasado.

En el marco del fortalecimiento del diálogo bilateral, se espera que Sheinbaum y Simon, con sus respectivos equipos, dialoguen además sobre las políticas prioritarias a favor de los pueblos indígenas en ambas naciones. Un tema de suma relevancia toda vez que Mary Simon, jefa de Estado desde 2021, es la primera gobernadora general indígena de Canadá en la historia, por lo que ostenta una agenda activa en las áreas de reconciliación social (especialmente con pueblos indígenas), salud mental, bienestar, diversidad, inclusión, naturaleza y medio ambiente.

“Después del Año de la Mujer Indígena, que se llevó a cabo en 2025, esta visita también será una oportunidad para reafirmar el compromiso de Canadá de celebrar la fortaleza, la sabiduría y el patrimonio cultural de las mujeres indígenas, y de aprender de las experiencias y mejores prácticas de cada país”, expuso la Embajada canadiense.

La canadiense arriba a México en representación de la monarquía constitucional y democracia parlamentaria que reside en Canadá, parte de la Mancomunidad de Naciones, y donde el rey Carlos III es el monarca. “Canadá y México continúan consolidando más de 80 años de relaciones diplomáticas, compartiendo una relación dinámica y multifacética que se caracteriza por profundos lazos entre sus pueblos, ricas conexiones culturales y un comercio e inversión en crecimiento”, afirmó la embajada canadiense en México previo al arranque de esta visita oficial.

Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores aseveró que la gobernadora general es la responsable de tomar protesta al primer ministro y a su gabinete, de instalar y disolver el Parlamento y de actuar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Canadá, por lo que su presencia en México contribuirá a dar un fuerte impulso a la relación bilateral. La cual está sustentada en valores compartidos como prosperidad, inclusión, seguridad y sostenibilidad para todos.

A la recepción en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde la gobernadora general es acompañada por su esposo Whit Fraser, asistieron también el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay; la última gobernadora general que visitó México fue Julie Payette, quien representó a Canadá durante la toma de protesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2018.