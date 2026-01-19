Examen UNAM 2026 licenciatura: Guía paso a paso para el registro en línea (Gaceta UNAM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha detallado el calendario de actividades, registro y proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

Si estás interesado en ingresar a una de las 133 licenciaturas que ofrece la máxima casa de estudios, aquí te compartimos la guía paso a paso para realizar el registro en línea como aspirante.





La convocatoria de la UNAM se emite el 12 de enero de 2026 y, con ello, el siguiente paso es el llenado del formato de registro, el cual se llevará a cabo del 23 de enero al 3 de febrero de 2026.

El registro se realizará vía internet y estará abierto a partir del 23 de enero y hasta las 16:00 horas del 3 de febrero (tiempo del Centro de México). Por lo tanto, el horario y la distancia no serán impedimento para realizar satisfactoriamente tu registro.

La UNAM aconseja realizar personalmente el registro, así como los trámites correspondientes, para evitar errores de captura por parte de terceros, ya que, una vez emitida la ficha de depósito, no habrá posibilidad de realizar cambios.

Es necesario que tu computadora tenga instalado Adobe Acrobat Reader, versión 8 o superior.

Para realizar tu registro debes tener a la mano:

La Clave del Centro de Trabajo (CCT) y el nombre de la institución educativa donde cursas o cursaste el bachillerato (estos datos se encuentran en tu certificado de estudios).

Acta de nacimiento.

CURP.

Número de Seguridad Social (NSS).





Pasos para el registro en línea:

Lee por completo la convocatoria. Acepta los términos y condiciones del instructivo de la convocatoria dando clic en el botón de aceptación, ubicado al final del documento. Lee las indicaciones para crear Tu Sitio, registra un correo electrónico y una contraseña; anótalos y guárdalos, ya que únicamente con ellos podrás ingresar en todas y cada una de las etapas del proceso. Confirma tu correo electrónico. Llena el formulario de registro. Registra correctamente el tipo de ingreso de acuerdo con tus antecedentes académicos. Existen nueve opciones:

Sin antecedentes UNAM.

Cambio de ciclo.

Cambio de carrera.

Con bachillerato UNAM.

Sistema incorporado a la UNAM.

Segunda carrera.

Cambio de plantel, misma carrera.

Cambio de sistema, misma carrera, mismo plantel.

Cambio de modalidad del SUAyED, misma carrera, mismo plantel.

Deberás registrar correctamente tu domicilio actual (ciudad y/o país donde te encuentras en este momento y hasta la fecha del examen). Este domicilio será considerado para asignarte una cita para la toma de fotografía, firma digitalizada y huella dactilar. Asimismo, deberás registrar correctamente carrera, sistema, modalidad y sede. Solo tienes derecho a registrar una carrera por concurso de selección. Al finalizar, descarga, guarda e imprime tu registro.

El sistema de registro permitirá realizar modificaciones en la elección de carrera, plantel, sistema o modalidad del 23 de enero y hasta las 16:00 horas del 3 de febrero de 2026, siempre y cuando no hayas confirmado tu registro ni descargado la ficha de depósito.