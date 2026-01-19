México busca recuadrar 498 millones de pesos más en 2026, el SAT irá contra los “factureros”

Recaudación Fiscal La presidenta Sheinbaum adelantó que espera que la recaudación fiscal continúe creciendo, tal como ha sido la tendencia en años recientes.

Estamos todavía en el primer del año, pero el Gobierno de México ve con optimismo la recaudación fiscal de este 2026, anticipando que buscará sumar 498 millones de pesos más que en el 2025. Para esto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se estará enfocando principalmente en las prácticas conocidas como “factureras” y en la evasión fiscal que se hace en las aduanas para tener más dinero de impuestos y seguirlo destinando a los programas sociales así como obras públicas.

México busca recaudar casi 500 millones de pesos más que en 2025

“Son 498 millones de pesos más. ¿Cómo lo vamos a recaudar? Bueno, hay dos áreas más de oportunidad donde todavía creemos que hay mucha fuga de recursos que no se paga al erario, en pocas palabras, que están haciendo corrupción. Quien no paga impuestos está haciendo una forma de corrupción

El SAT va a orientar sus esfuerzos a factureras, todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas a través de empresas que no producen nada. Evitan pagar el IVA, pagar el IEPS o alguno de los impuestos. Y la otras son las aduanas, son las dos áreas en las que se va a enfocar el SAT", señaló la presidenta.

De acuerdo con información oficial, el SAT recaudó en 2025 una cifra récord de 6 millones 454 mil 796 millones de pesos alcanzando la cifra estimada por el Gobierno de México y superando lo recaudado en 2024.

¿Qué son los “factureros” y cómo operan?

En México, los “factureros” son personas o empresas que se dedican a vender facturas falsas o simuladas. Estas facturas aparentan ser por servicios o productos reales, pero en realidad nunca existieron. Quien las compra las usa para “inflar” gastos ante el SAT y así pagar menos impuestos, principalmente ISR e IVA.

A las empresas que emiten estas facturas se les conoce oficialmente como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).

La práctica funciona así: una empresa o persona paga a un facturero para recibir una factura por un servicio inexistente; luego registra ese gasto en su contabilidad como si fuera real. Con esto reduce artificialmente sus utilidades o solicita devoluciones de impuestos que no le corresponden.

Aunque parece un atajo para ahorrar dinero, es un delito fiscal grave en México: el SAT rastrea estas operaciones, publica listas de empresas factureras y puede imponer multas elevadas e incluso sanciones penales a quienes participan en este esquema.