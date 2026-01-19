Pagos de Bienestar enero 2026: calendario oficial y quiénes reciben apoyo

Programas del Bienestar: ¿Cuánto aumentará tu beca o pensión en 2026?

Cada inicio de año trae consigo múltiples promesas y expectativas, pero para millones de personas en México, enero de 2026 representa también una bocanada de esperanza tangible: la llegada de los pagos de los programas sociales del Bienestar.

Estos apoyos, que se entregan de forma directa y sin intermediarios, significan para muchas familias la posibilidad de cubrir gastos de alimentación, medicinas, transporte o útiles escolares en un contexto donde la economía cotidiana puede ser un reto constante.

Los Pagos de Bienestar de enero de 2026 contemplan diversos programas sociales que favorecen a grupos prioritarios, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y estudiantes.

Aunque los calendarios varían según el programa, las autoridades han establecido que la dispersión de recursos se realiza por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, facilitando que los beneficiarios retiren su dinero de forma segura o incluso lo utilicen directamente para compras sin manejar efectivo.

¿Quiénes reciben pagos este mes de enero?

Adultos mayores

Uno de los grupos con mayor presencia en los programas de Bienestar. Personas de 65 años o más inscritas en el programa pueden recibir su pensión correspondiente al bimestre enero–febrero. Este apoyo, clave para la economía de muchas familias, se entrega de forma escalonada conforme a la inicial del primer apellido.

Recibirán sus depósitos todas las personas inscritas en la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Madres Trabajadoras.

Este 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorgará 6 mil 400 pesos bimestrales a las mujeres y hombres de 65 años en adelante.

A su vez, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entregará 3 mil 300 pesos bimestrales y la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos bimestrales.

En tanto, el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras dará un monto de 1,650 pesos bimestrales.

Personas con discapacidad

Este programa también contempla pagos en enero. El objetivo es apoyar económicamente a quienes enfrentan barreras para trabajar o acceder a servicios básicos, otorgándoles un respaldo que pueda paliar gastos de tratamiento, transporte, terapias o necesidades diarias.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un apoyo del Gobierno de México que en 2026 entrega 3 mil 300 pesos bimestrales, depositados directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Becas de Bienestar para estudiantes

En este inicio de año, algunos estudiantes y sus familias reciben pagos correspondientes a periodos previos o ajustes de ciclo. Estas becas buscan reducir la deserción escolar y apoyar a hogares que enfrentan costos asociados a la educación, como útiles o transporte.

Beca “Rita Cetina”

Este 2026 otorgará un monto de 1,900 pesos bimestrales por alumno que se inscribieron durante 2025.

Para los estudiantes que ingresarán al programa en marzo de 2026 con 2 mil 500 pesos anuales.

Beca Benito Juárez

Los alumnos recibirán 1,900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses, siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Para todas y todos los estudiantes provenientes de una primaria o secundaria prioritaria, que actualmente se encuentren inscritas o inscritos, el apoyo es de 5 mil 800 pesos bimestrales. Podrás tenerla durante los 10 meses del ciclo escolar hasta por un máximo de 45 meses.

Beca Gertrudis Bocanegra

Está dirigida a estudiantes de Michoacán de hasta 29 años cumplidos que cursan estudios en instituciones de educación superior consideradas susceptibles de atención. El monto para los estudiantes para este 2026 es de 1,900 pesos que se entregan bimestralmente durante los 10 meses de cada ciclo escolar, por un máximo de 45 meses.

Calendario oficial de pagos (enero–febrero 2026)

Las fechas de depósito varían según la inicial del primer apellido del beneficiario. De acuerdo con los calendarios publicados por la Secretaría del Bienestar, los pagos se dispersarán a lo largo de enero:

Lunes 5: Letras A

Martes 6: B

Miércoles 7 y jueves 8: C

Viernes 9: D, E, F

Lunes 12 y martes 13: G

Miércoles 14: H, I, J, K

Jueves 15: L

Viernes 16 y lunes 19: M

Martes 20: N, Ñ, O

Miércoles 21: P, Q

Jueves 22 y viernes 23: R

Lunes 26: S

Martes 27: T, U, V

Miércoles 28: W, X, Y, Z

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar esté activa y vigente y consultar únicamente fuentes oficiales (como comunicados de la Secretaría del Bienestar) para confirmar fechas y montos.