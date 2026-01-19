Pensión Bienestar 30 a 64 años 2026: guía completa de fechas, requisitos y cómo registrarse

Puebla entrega tarjetas del Programa Pensión para el Bienestar a personas con discapacidad

Una parte de la población en México vive con alguna discapacidad, hecho que, en algunos casos, merma su autonomía económica. Sin embargo, el programa Pensión Bienestar para personas de 30 a 64 años, dirigido a hombres y mujeres con discapacidad, forma parte de un esfuerzo por construir una red de apoyo que acompañe a las personas más vulnerables, en este caso las que tienen capacidades diferentes.

Aunque muchos esperan con expectativa el inicio de los registros, este enero de 2026 todavía no hay convocatoria abierta para quienes desean incorporarse por primera vez a este apoyo económico. En lugar de eso, las autoridades han señalado que los meses iniciales del año están dedicados a la dispersión de pagos a quienes ya forman parte del padrón, no a recibir nuevas solicitudes

¿Qué es la Pensión Bienestar 30-64 años?

Es un programa social que otorga un apoyo económico bimestral a personas entre 30 y 64 años con discapacidad permanente, siempre y cuando vivan en estados donde el programa tiene cobertura universal. El objetivo principal es ofrecer un ingreso básico que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan dificultades para acceder a empleos formales o servicios básicos debido a su condición de discapacidad.

El trámite es siempre presencial y gratuito, y se realiza directamente en los Módulos del Bienestar habilitados en cada entidad.

¿Está abierto el registro en enero de 2026?

No. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, en este mes no habrá apertura de registro para nuevas inscripciones al programa de 30 a 64 años. Enero está enfocado en entregar el apoyo económico a quienes ya tienen su tarjeta del Bienestar y siguen en el programa.

La expectativa general es que un nuevo periodo de registro pueda abrirse más adelante en el año, por ejemplo en febrero o abril, una vez que las autoridades publiquen el calendario oficial. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado fechas concretas.

¿Cuáles son los requisitos básicos para Pensión Bienestar 30 a 64 años?

Aunque las fechas todavía no están definidas, quienes quieran tramitar la pensión deberán tener listos documentos fundamentales como:

Acta de nacimiento reciente

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente

Certificado médico que acredite discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud

Esto confirma que el proceso es serio y requiere una visita a los módulos oficiales, sin intermediarios ni trámites en línea por parte de gestores no autorizados.

¿En qué estados se puede tramitar?

El programa ya tiene cobertura en 24 entidades del país gracias a convenios de universalidad, incluyendo lugares como:

Ciudad de México

Estado de México

Veracruz

Oaxaca

Puebla

Chiapas

Guerrero

Yucatán, entre otros

Finalmente, para quienes esperan un nuevo proceso de registro para este 2026, la recomendación es mantenerse al tanto de las páginas y canales de la Secretaría del Bienestar, o bien, en La Crónica, donde te daremos a conocer todo lo que necesitas saber en cuanto salga la nueva convocatoria.