Tarjeta Rosa Guanajuato: registro y entrega de tarjetas (Gobierno de Guanajuato)

La Tarjeta Rosa ofrece un apoyo económico total de 6 mil pesos anuales, además de una serie de beneficios adicionales para mujeres de entre 15 y 45 años que sean habitantes del estado de Guanajuato.

De acuerdo con Libia Denisse Muñoz Ledo, gobernadora del estado, este año la tarjeta funcionará bajo un esquema bancarizado, lo que facilitará la disposición del dinero y la consulta de movimientos directamente en el sistema financiero asignado.

Las beneficiarias recibirán una tarjeta con NIP personal, por lo que el plástico utilizado el año anterior dejará de funcionar a partir del 31 de enero de 2026.

Tarjeta Rosa Guanajuato 2026: calendario de registro

De acuerdo con lo detallado por la gobernadora del estado, este año la Tarjeta Rosa se dividirá en dos dispersiones de 3 mil pesos, otorgando a las beneficiarias un apoyo económico total de 6 mil pesos anuales.

Sin embargo, para poder permanecer en el programa, las mujeres que reciben este apoyo en Guanajuato deberán realizar un registro para continuar formando parte del padrón de beneficiarias.

Según Rosario Corona Amador, secretaria del Nuevo Comienzo, el registro para la Tarjeta Rosa abrirá durante los meses de febrero y marzo.

De acuerdo con lo proyectado, la primera dispersión está prevista para el mes de junio, mientras que los otros 3 mil pesos se otorgarán a finales de noviembre.

El registro se realizará a través de una aplicación móvil que deberá ser descargada en el teléfono celular de las mujeres interesadas.





¿Cuándo se entregará la nueva Tarjeta Rosa 2026 en Guanajuato?

La entrega de la nueva tarjeta bancarizada se llevará a cabo entre los meses de abril y mayo para las mujeres que cumplan con los requisitos establecidos.

Ya te compartimos el periodo de registro y pagos de la Tarjeta Rosa 2026 en Guanajuato; ahora te explicamos cómo se realizará el proceso para la entrega de la nueva tarjeta, la cual sustituirá a la de 2025, que dejará de ser funcional.

Por ello, las autoridades recomiendan retirar todo el dinero del plástico anterior para evitar que los recursos se queden sin posibilidad de uso.

Tras abrir el registro en febrero y marzo, será mediante la aplicación móvil que las mujeres interesadas deberán descargar, cargar la información solicitada y elegir el centro, la fecha y el horario para recoger su tarjeta, con el objetivo de evitar filas.