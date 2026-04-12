Política energética de la 4T ha fracasado: PAN; finanzas críticas y accidentes recurrentes

Accidentes recurrentes en la Refinería de Dos Bocas (Redes sociales)

La dirigencia nacional del PAN sostuvo que la política energética del gobierno ha fracasado en sus propios términos por lo cual exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum a transparentar la situación financiera y operativa de Pemex que es una de las petroleras más endeudadas del mundo al cerrar 2025 con una deuda de hasta 85.2 mil millones de dólares, y deudas con proveedores de 24.18 mil millones de dólares.

En cuanto a la producción, lejos de crecer, ésta cayó a mil 635 millones de barriles diarios en 2025, en comparación a los mil 759 millones de barriles diarios en 2024. La refinación para producir combustibles y otros derivados, la capacidad apenas llega al 51.2% de su capacidad, acusó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

Eso sin contar los accidentes como el derrame petrolero en el Golfo de México, los incendios y explosiones que han derivado en pérdidas humanas que no pueden seguir sucediendo, dijo

“Con Morena, PEMEX ha sufrido descalabros financieros, menor autonomía y decisiones políticas en vez de criterios técnicos que afectan su capacidad de funcionamiento”, acusó

El líder blanquiazul insistió al gobierno federal a tener transparencia total en la situación financiera y operativa de PEMEX, una revisión integral de la política energética con criterios técnicos y no ideológicos, una estrategia medioambiental sostenible a largo plazo y establecer un plan realista para reducir la deuda de Petróleos Mexicanos para mejorar su eficiencia operativa.

Recalcó que la política energética del gobierno ha fracasado en sus propios términos por lo cual propuso una política energética basada en evidencia con apertura regulada a la inversión, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional.

“Hoy tenemos gasolinas más caras, accidentes ambientales e incendios. Su promesa de gasolina a 10 pesos cada vez es más lejana, la afectación al bolsillo de las familias mexicanas y los negocios es cada vez más doloroso”, estableció

Romero insistió en que PEMEX llegó a abril de 2026 en medio de contradicciones evidentes. “Mientras el discurso oficial sigue hablando de soberanía energética, hoy nos enfrentamos a un panorama desalentador, con incrementos sustanciales en los precios internacionales de los energéticos, mayor deuda de la paraestatal y accidentes medioambientales y operativos que ya están costando vidas humanas”, aseveró

Acusó que la reforma a PEMEX aprobada por Morena entre 2024 y 2025, siguiendo criterios políticos en vez de técnicos, está provocando mayor dependencia de las decisiones del Ejecutivo, lo cual reduce su autonomía y continúa elevando sus pasivos, al grado de ser al día de hoy una de las petroleras más endeudadas del mundo al cerrar 2025 con una deuda de hasta 85.2 mil millones de dólares, vencimientos de hasta 13.4 mil millones de dólares para este año y deudas con proveedores de 24.18 mil millones de dólares.

En cuanto a la producción—agregó--, lejos de crecer, ésta cayó a mil 635 millones de barriles diarios en 2025, en comparación a los mil 759 millones de barriles diarios en 2024. La refinación para producir combustibles y otros derivados, la capacidad apenas llega al 51.2% de su capacidad.

Explicó que esta situación, agravada por el incremento en los precios internacionales de los energéticos, ha rebasado al gobierno al grado que la Presidenta Sheinbaum desde su privilegio como mandataria federal y alejada de la realidad que viven a diario las familias mexicanas, declaró que “si no te alcanza para la premium, cargues de la magna”, cuando hay vehículos que, para funcionar correctamente requieren cierto tipo de gasolina, y traslada el incremento de los costos de movilidad y transporte de mercancías a los consumidores.