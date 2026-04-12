Tormenta Negra llega a CDMX y 9 estados hoy: alertan por lluvias fuertes, granizo y descargas eléctricas este 12 de abril

Alerta Amarilla en CDMX La SGIRPC activó Alerta Amarilla en la Ciudad de México por lluvias fuertes; prevén caída de granizo para toda la tarde y noche de este lunes 30 de marzo.

La mañana de este domingo 12 de abril de 2026 amaneció con una alerta meteorológica que mantiene bajo vigilancia a gran parte del centro y noreste del país. Y es que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se avecina una llamada “Tormenta Negra” que provocará lluvias fuertes, caída de granizo, tormentas eléctricas y vientos con rachas peligrosas en al menos 10 entidades, incluida la Ciudad de México.

¿Qué es una tormenta negra?

El termino de tormenta negra se utiliza para describir episodios de precipitaciones intensas durante varios días, con alto riesgo de inundaciones, deslaves y complicaciones urbanas. En esta ocasión, el fenómeno está asociado al Frente Frío número 44, combinado con una vaguada en altura y fuerte ingreso de humedad, lo que ha generado un escenario de inestabilidad severa.

Por lo que el pronóstico más relevante indica precipitaciones de 25 a 50 milímetros en 24 horas. En este sentido, este cambio en el clima podría provocar encharcamientos importantes en vialidades, afectaciones al transporte público y reducción de visibilidad en carretera.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes hoy por la Tormenta Negra?

De acuerdo con el reporte actualizado, las entidades con lluvias fuertes y mayor riesgo de granizo son:

Ciudad de México

Coahuila

Estado de México

Hidalgo, Nuevo León

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Tlaxcala.

Además, otras regiones como Baja California, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán registrarán intervalos de chubascos con actividad eléctrica.

Este mapa de afectación convierte al Valle de México y al noreste en las zonas más sensibles del día, especialmente durante la tarde y noche.

CDMX en alerta: qué alcaldías podrían registrar granizo y tormenta eléctrica

Para la capital, el riesgo principal está en el desarrollo de tormentas vespertinas intensas, sobre todo entre las 16:00 y 22:00 horas, cuando el calentamiento diurno y la humedad favorecen el crecimiento de nubes de gran desarrollo vertical.

Las zonas con mayor probabilidad de afectación suelen ser:

sur y poniente de la ciudad

zonas altas de Tlalpan

Milpa Alta

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos ya había advertido un periodo de tres días de lluvias fuertes entre el 11 y 13 de abril, por lo que este domingo sería uno de los momentos más intensos.

Recomendaciones de Protección Civil para hoy

Para que la nota funcione mejor en Discover y SEO de servicio, este bloque es clave.

Si sales en CDMX hoy

lleva paraguas e impermeable

evita estacionarte bajo árboles

no cruces calles inundadas

desconecta aparatos durante tormenta eléctrica

anticipa tus traslados

monitorea alertas por alcaldía

evita azoteas y estructuras metálicas

Si conduces

reduce velocidad

enciende luces

evita pasos a desnivel

no intentes cruzar corrientes de agua

Estas recomendaciones son especialmente importantes para quienes regresan de actividades de fin de semana o vacaciones.