Detienen a Eugenio Maiz: ¿De qué se le acusa al dueño de Sultanes de Monterrey? (Forbes México)

Detienen a Eugenio Javier Maiz Domene en Reynosa, Tamaulipas. Actualmente, permanece bajo prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social para Varones (Cereso) de Aguascalientes.

El empresario, ligado a la firma Next Energy e integrante de la familia propietaria de los Sultanes de Monterrey, es investigado, entre otras acusaciones, por un contrato público por miles de millones de pesos y una segunda carpeta por cohecho.

¿De qué se le acusa a Eugenio Maiz?

Eugenio Maiz, presidente de Next Energy México, fue detenido por cargos ligados a un presunto fraude y enviado Cereso de Aguascalientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación 2502/2025, las acusaciones vinculan al empresario mexicano a un presunto fraude relacionado con un contrato de eficiencia energética firmado en 2019 entre Next Energy y el gobierno de Aguascalientes.

Dicho contrato auspiciado con recursos públicos a largo plazo, habría sido incumplido por la empresa de la cual Eugenio Maiz es presidente.

¿Cuál es la relación de Eugenio Maiz y los Sultanes de Monterrey?

Eugenio Maiz es hijo de José Maiz García, empresario reconocido como propietario de los Sultanes de Monterrey, un equipo de béisbol creado en 1939, y de los Rieleros de Aguascalientes, ambos clubes de la Liga Mexicana de Beisbol.

Aunque hasta el momento la investigación que acusa de fraude a Next Energy, por no suministrar la energía comprometida con el municipio de Aguascalientes pese a que ya se habían pagado 500 millones de pesos provenientes del erario público, no involucra a los Sultanes de Monterrey, sí llegó a la conversación pública debido a la relación de Eugenio Maiz con el equipo, pues el empresario acusado habría intentado influir en agentes de seguridad, de acuerdo con Marca.