Beca Rita Cetina para útiles y uniformes: guía y documentos para recoger la tarjeta de pago Conoce cómo consultar los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 y qué documentos necesitas para recoger tu tarjeta Bienestar

Si registraste a tus hijos en la Beca Rita Cetina Primaria 2026 para útiles y uniformes escolares, conoce cómo consultar los resultados, además de los requisitos para recoger tu tarjeta de pago.

A todos los alumnos que resultaron beneficiarios de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” primaria, el Gobierno de México les otorgará $2,500 pesos anuales.

Esta ayuda económica se depositará en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber para recogerla.

Beca Rita Cetina 2026 Primaria: Guía completa para recoger tu tarjeta de pago

De acuerdo con lo informado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, en donde se depositará el pago para útiles y uniformes escolares de la Beca Rita Cetina, se realizará durante los meses de mayo, junio y julio.

La entrega de las tarjetas Bienestar se realizará en las escuelas de tus hijas e hijos, por lo que para conocer cuándo deberás acudir a recibirla deberás estar atenta a los canales estatales de WhatsApp de Becas Bienestar.

En estos canales de WhatsApp, la Secretaría de Bienestar te estará informando cuándo, dónde y a qué hora tienes que recoger tu tarjeta.

Requisitos y documentos necesarios para recibir la tarjeta del Bienestar

Para recoger la tarjeta del Bienestar en donde se realizará el pago de la Beca Rita Cetina 2026 Primaria, estos son los documentos que debes presentar en la escuela de tu hijo, el día y hora asignados:

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos 6 meses

De la o el estudiante

Acta de nacimiento

CURP

Te compartimos qué documentos necesitarás para la #EntregaDeTarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina. 😌



Únete al canal de WhatsApp de tu estado y conoc cuándo y dónde le corresponderá a la escuela de tus hijas e hijos.➡️https://t.co/GQDi6KDR4l pic.twitter.com/ZtOssMyysD — BecasBenito (@BecasBenito) May 12, 2026

¿Cómo consultar los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria y saber si fuiste aceptado?

La Secretaría de Bienestar no publica un listado con los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria; sin embargo, es posible conocer si fuiste aceptado únicamente ingresando al portal de Llave MX para consultar el estatus de tu beca.

Dentro del apartado del programa Beca Rita Cetina Primaria, en la sección de “estudiante”, la página te indicará si tu registro fue exitoso o si se encuentra en proceso de validación.