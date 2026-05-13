Reta PAN a Morena a desaforar a gobernadora de Chihuahua; pide desaparición de poderes en Sinaloa

Panistas encabezados por su lider nacional Jorge Romero en la Permanente

La dirigencia nacional del PAN y sus coordinaciones en la Cámara de Diputados y el Senado retaron a Morena y el gobierno federal a enjuiciar y desaforar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos como ha anunciado y aseguró que no les asusta ni les preocupa esa amenaza.

“Creen que nos da miedo, pero no nos preocupa su amenaza velada de dizque desafuero, porque eso depende de una Fiscalía y dudo que la estatal lo pida aunque no lo descarto de la Fiscalía General de la República (FGR)”, aseveró el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

El dirigente panista ironizó que aún si les dan ese “regalo” narrativo, el desafuero no pasará en el congreso local de Chihuahua.

Paralelo a ello, formalizaron la solicitud para que el Senado declare la desaparición de poderes en Sinaloa y solicite al Ejecutivo que envíe una terna de personas que puedan sustituir al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Aclararon que la petición no busca sustituir la investigación penal que se sigue en torno a ese tema ni anticipar una condena, sino “restituir el orden constitucional” en la entidad.

Aseguraron que la finalidad de esta declaración es proteger a la población, garantizar la vigencia del pacto federal a fin de evitar que las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado permanezcan bajo señalamientos directos de servir a los intereses criminales.

Explicaron que en la entidad no ocurre un episodio aislado de inseguridad pública ni una mera crisis política ordinaria, sino una situación de extrema gravedad institucional derivado de las imputaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya y funcionarios de su gobierno, por la presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico y colaborar con el Cártel de Sinaloa

De hecho recordaron que el Senado tiene atribuciones constitucionales para declarar y determinar que se ha configurado la desaparición de los poderes en el estado de Sinaloa.

¿DESAFUERO?

En medio de la confrontación política entre Morena y el PAN por las acusaciones cruzadas sobre seguridad y presuntos vínculos con el crimen organizado, Romero desestimó las advertencias del oficialismo sobre una posible ofensiva legal o política contra Campos y sostuvo que ni siquiera existe todavía una investigación formal que permita hablar de un juicio de procedencia.

Romero explicó que cualquier proceso de desafuero tendría que iniciar necesariamente desde una fiscalía y no únicamente por declaraciones políticas desde el Senado o Morena.

“Hasta que lo haga una fiscalía no se puede hablar de ningún juicio de procedencia”, señaló.

Sin embargo, el líder panista centró su defensa en la última etapa del procedimiento y afirmó que, aun si el gobierno federal intentara avanzar en un caso contra Maru Campos, el Congreso de Chihuahua bloquearía la declaratoria para retirarle el fuero constitucional.

“No nos preocupa su amenaza velada de dizque desaforar a la gobernadora. (…) Pero suponiendo que se animaran, que nos dieran ese regalo de animarse para que no haya un solo espacio en donde en el PAN no gritemos que así se las gasta la 4T.

“Ahora resulta que combates el crimen organizado y te reprime el Estado. Si es que eso sucediera, al final se traslada al Congreso estatal en donde te puedo asegurar no va a proceder un desafuero contra Maru Campos, te lo puedo asegurar”, sentenció.

Con ello, Acción Nacional busca cerrar filas en torno a la mandataria chihuahuense y enviar el mensaje de que el control político del Congreso local impediría cualquier intento de removerla del cargo, aun en caso de que prosperara una solicitud federal de juicio de procedencia.