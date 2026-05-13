Muere la magistrada Oyuki Ramírez por picaduras de un enjambre de abejas en Zacatecas (Cedida)

Muere a los 45 años de edad la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Oyuki Ramírez Burciaga, tras nueve días hospitalizada a causa de haber sido víctima del ataque de un enjambre de abejas en Zacatecas, junto a otras seis personas, incluyendo a su hijo de tres años y a su padre, un adulto mayor que también resultó afectado.

El ataque de un panal de abejas localizado en una unidad deportiva ubicada en el municipio de Guadalupe, en la entidad donde fungía como jueza desde hace poco menos de un año, acabó con la vida de Oyuki Burciaga y dejó a otras cinco personas con lesiones.

La magistrada Oyuki Ramírez pierde la vida tras ser hospitalizada por múltiples piquetes de abeja.

Este miércoles 13 de mayo de 2026 fue anunciado el fallecimiento de Oyuki Ramírez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, tras una hospitalización de nueve días derivada de un ataque de abejas durante un torneo deportivo el pasado 3 de mayo.

De acuerdo con El País, Oyuki fue ingresada de emergencia tras recibir múltiples piquetes de abejas, al igual que su padre, quien logró ser dado de alta un día después de su internamiento. Sin embargo, el estado de salud de la magistrada zacatecana fue en declive y tuvo que ser intubada, perdiendo la vida este martes 12 de mayo.

Oyuki Ramírez prefirió proteger a su hijo del ataque de un panal de abejas

De acuerdo con medios locales, la mujer de 45 años prefirió cubrir con su sudadera a su hijo de tres años, poniéndosela en la cabeza y resguardándolo en un vehículo. Hasta el momento no se tiene un reporte oficial del estado de salud del hijo de la magistrada; sin embargo, se sabe que no tuvo complicaciones tras el ataque de un enjambre de abejas en el complejo deportivo.

En un video que circula en redes sociales, captado por testigos que se protegían desde el interior de un vehículo en las afueras del complejo deportivo ubicado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, se observa a quien señalan como Oyuki Ramírez, quien corre con dirección a los servicios de emergencia con aparentes marcas de piquetes de abeja.

En las imágenes se puede observar a un hombre con una sudadera deportiva con gorro, quien lo cierra y agacha la cabeza para protegerse del ataque de la colmena.

Oyuki se observa portando únicamente una playera deportiva de tirantes, completamente expuesta al ataque del enjambre que se posa sobre su cuerpo, realizando los piquetes que acabaron con su vida.

Mensajes de reconocimiento y honra acompañan el sepelio de Oyuki Ramírez

Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de despedida de la magistrada que falleció a causa del ataque de un enjambre en una unidad deportiva en Zacatecas.

Durante la ceremonia de cuerpo presente, familiares, magistrados, jueces, trabajadores del Poder Judicial y amigos de Oyuki Ramírez rindieron tributo y compartieron palabras de reconocimiento y cariño a la magistrada en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

Durante el homenaje, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Carlos Villegas Márquez, expresó su reconocimiento y cariño a la jueza, argumentando que “su vida estuvo marcada por la vocación de servicio”.

Por su parte, el magistrado Juan Antonio Ortega Aparicio resaltó que “ser madre era lo que la definía”, compartiendo recuerdos sobre la jueza zacatecana, con quien compartió años de compañerismo y amistad fuera del ámbito jurisdiccional, de acuerdo con Mega Noticias.