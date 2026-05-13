En el Hospital de la Mujer se cambian vidas, se salvan y a veces las pacientes no lo saben

Hospital de la Mujer Doctora María de Lourdes Basurto, jefa de Investigación del Hospital de la Mujer, señala que han logrado cambiar el destino de muchas pacientes con osteoporósis (Adrián Contreras)

El mayor motivo de satisfacción es cuando llega una paciente al Hospital de la Mujer –de la Secretaría de Salud-, con osteoporosis y con el tratamiento adecuado logramos revertir esa situación a osteopenia, resalta la doctora María de Lourdes Basurto Acevedo, jefa del departamento de investigación, del referido nosocomio.

La destacada endocrinóloga en entrevista con Crónica, indica que muchas veces las pacientes no tienen noción del riesgo de la osteoporosis y el peligro de que con una caída pueden sufrir una fractura de columna o de cadera, -ésta última la más frecuente-, y con ello, el riesgo de perder la vida.

La fractura de cadera tiene un alto riesgo de mortalidad, porque la paciente está mucho tiempo acostada y hay riesgo que una trombosis en las extremidades –por el reposo prolongado-, que llegue al pulmón o al corazón, o riesgo de infecciones asociadas al ser un paciente geriátrico u otras comorbilidades si padece diabetes, no tendrá actividad física y se va a deteriorar su control de glucosa en sangre.

Al iniciar el tratamiento adecuado, advierte, lo más relevante es que “logramos darle un giro a esas vidas. Esto es algo que hacemos todos los días”, señala, al tiempo de subrayar que en el Hospital de la Mujer, se atienden en promedio entre 30 a 50 pacientes al día y de ellas un estimado del 20% ya tiene osteopenia u osteoporosis.

“En muchos de los casos, las pacientes no están del todo conscientes del giro que se le da a su vida, porque, logramos evitar que lleguen a sufrir una fractura grave”, y es ahí en donde el motivo de satisfacción es enorme, “porque nosotros, los especialistas, sí estamos conscientes del cambio que estamos logrando”.

Fractura de cadera La doctora Basurto Acevedo señala que la fractura de cadera, suele ser la más frecuente, consecuencia de una caída, cuando una paciente ya presenta osteoporosis (Adrián Contreras)

Tomar el sol diario de 3 a 5 minutos

Una profesión que la ha llevado, a amar lo que más hace ha llevado a la doctora Basurto Acevedo a predicar con el ejemplo, y recomienda lo que ella misma hace, mantener una adecuada salud ósea, por lo que, todos los días procura tomar el sol de tres a cinco minutos.

Esto, “favorece la absorción de la vitamina D”, que es parte de los cuidados que se deben tener para una adecuada salud de los huesos y evitar la osteoporosis, además de mantener una alimentación saludable.

Hay que procurar el consumo de lácteos, huevo, verduras verdes (espinacas o brócoli), algunos tipos de carne, tortilla, hidratación con agua natural y evitar el refresco, porque contiene fósforo e impide que se absorba el calcio.

En la Clínica de Climaterio del hospital, comenta, se estudian las causas y riesgos para la osteoporosis: se mide el calcio, perfil tiroideo, se define si la paciente requiere o no tratamiento con estrógenos, -que también cuida el hueso de con base en la condición de la paciente-, densitometría ósea, si ya hay osteopenia, se administrar calcio y vitamina D.

Cuidado al llegar a la menopausia o andropausia

En la mujer, recuerda, el factor determinante para la osteoporosis es la menopausia –alrededor de los 50 años-, al bajar los estrógenos, encargados de mantener en buenas condiciones a los huesos, y en la postmenopausia –alrededor de los 60 años la pérdida de hueso continúa-, se comienza a observar con mayor intensidad la pérdida de densidad ósea.

Aunque también se presentan hombres en la andropausia, por la disminución de los andrógenos, la pérdida de la masa ósea ocurre alrededor de los 70 años.

Ante ello, resalta la importancia de mantener una alimentación saludable y equilibrada, sobre todo en los primeros años de vida hasta los 25 años, que es cuando los huesos han concluido su desarrollo, sin embargo, si no ocurrió así, los adultos mayores deben acudir a revisión médica para verificar la salud ósea y en su caso iniciar tratamiento que permita reducir el riesgo de una fractura.

Doctora Basurto Acevedo La endocrinóloga María de Lourdes Basurto, del Hospital de la Mujer, recomienda tomar el sol diariamente de 3 a 5 minutos, que favorece la absorción de la vitamina D, así como consumir lácteos, verduras verdes, huevo y evitar el refresco (Adrián Contreras)

Recomendable la ingesta de un gramo de calcio diario

La ingesta de calcio debe ser a través de los alimentos antes señalados, “en el cuerpo tenemos alrededor de un kilo de calcio, pero necesitamos un gramo diario”, y para las mujeres en etapa de postmenopausia, como hay una pérdida acelerada del hueso se recomienda consumir un poco más de calcio, entre 1200 a 1500 miligramos al día”.

La endocrinóloga Basurto Acevedo recuerda que la osteopenia es cuando la mujer comienza a perder calcio, pero todavía no es una condición de riesgo, pero hay que cuidarse más, para evitar que evolucione a osteoporosis, cuando el hueso ya está debilitado, que también se les llaman huesos cristalinos.

Aclara, que en la densitometría ósea, un hueso sano es aquel que arroja resultados en color “verde”, la osteopenia es cuando el resultado es en color “amarillo”, que indica que ha comenzado la pérdida de calcio, pero es reversible con un buen tratamiento, sin embargo, quienes están en riesgo, son aquellas personas cuyo resultado está en “rojo”, es decir, que ya tiene osteoporosis y hay disminución de la calidad ósea.

Densitometría ósea Una densitometría ósea en verde, indica que los huesos están saludables, en amarillo, que hay osteopenia que puede ser reversible, pero en rojo, es que la persona ya tiene osteoporosis (Adrián Contreras)





Enfermedades que pueden causar osteoporosis

Además de la edad, otras causas que pueden causar osteoporosis son enfermedades de glándulas, como el hiperparatiroidismo, problemas de la tiroides mal tratada, diabetes, problemas asociados con mala absorción intestinal o algunos problemas de riñón.

Recuerda que tuvo el caso de una paciente quien a los 40 años ya había sufrido diversas fracturas, entre ellas la más temida de cadera, y pese al tratamiento adecuado no mostraba mejoría, hasta que se detectó un problema de paratiroides.

“Esta paciente llegó a una de las osteoporosis más intensas de las que yo he visto, pero con el tratamiento adecuado el hueso se recuperó”, por eso, enfatiza, es importante tener presente que puede haber otros factores que la ocasionen.

Una pasión por conocer el funcionamiento de las hormonas

La pasión por la endocrinología nació cuando la doctora Basurto estaba en la Facultad de Medicina “las hormonas son determinantes, controlan todas las funciones”, y se ha convertido en la mayor de sus pasiones que la llevó a hacer un doctorado, con el tema osteoporosis en el hombre, porque hace 20 años no se nombraba esta situación en ellos, ni siquiera se le daba la relevancia que hoy tiene.

Así descubrió que la osteoporosis en el hombre aparece más tardíamente que en las mujeres, pero sigue siendo un tema que se debe seguir investigando los factores de riesgo para poder abordar adecuadamente, al tiempo que hace un llamado a los varones a ver más por su salud y el autocuidado.