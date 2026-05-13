Perfilan mantener alianza Morena, PT y PVEM rumbo al 2027; blindarán candidaturas del Crimen Organizado

Los dirigentes de Morena, PT y PVEM anuncian que se mantiene alianza rumbo al 2027

Luego del distanciamiento que se generó en los últimos meses tras el rechazo al Plan B en materia electoral de la presidenta, Claudia Sheinbaum, las dirigencias nacionales de Morena, PVEM y PT refrendaron su compromiso de mantener la alianza electoral rumbo a los comicios del 2027 donde buscarán blindar sus candidaturas de nexos con el crimen organizado y hasta de ´perfiles vinculados a hechos de corrupción.

Ello a raíz de los asuntos que se han revelado en los últimos meses donde gobiernos de Morena se han visto involucrados en hechos de presunta corrupción e incluso de supuestos vínculos con el narcotráfico o carteles criminales como el de Sinaloa en el caso del gobernador con licencia de esa entidad, Rubén Rocha Moya, según acusaciones de Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, encargada de restaurar la relación con el PT y el Verde, explicó que para la elección de candidatos que no estén relacionados con el crimen organizado el primer paso será la encuesta y luego la solicitud a las autoridades electorales y judiciales de no antecedentes penales.

La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, reveló que en las negociones se puso sobre la mesa la posibilidad de pedir apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para evitar perfiles relacionados con actos criminales.

“Algo muy importante que también vamos a platicar y que vamos a trabajar en estos días, es parte de los perfiles que tendrán que tener aquellos que aspiren a gobernar sus estados, sus municipios, cada uno de los distritos, tanto locales como federales, que va a tener esta gran alianza y esta gran elección.

Es incorporarse, sobre todo cómo blindar estos procesos, este proceso electoral, estos perfiles de cada uno que enarbolarán”, explicó

Éstos mecanismos a los que nos referimos –agregó—deben ser no solo los que marca la Ley Electoral, que es la carta de antecedentes no penales sino otro tipos de mecanismos.

“Estamos buscando algún tipo de otros mecanismos más rigurosos, que pueda dar las autoridades hablando desde la propia fiscalía, la secretaria de Seguridad Pública, es algo que hemos estado analizando, pero lo hemos puesto en la mesa”, indicó.

Otro de los puntos que se puso sobre la mesa es el peso electoral de los partidos para definir candidaturas, alianzas regionales y estrategias electorales asi como en los estados donde se renovará la gubernatura.

Fue ahí que la dirigente de PVEM dejó en claro la fuerza política que tiene en San Luis Potosí y en otras entidades donde es segunda fuerza política, por lo que se dialogará rumbo a la definición de las candidaturas las cuales podrían ir por separado

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó que, con la alianza con el PT y el Verde Ecologista se han logrado derechos sociales y económicos para el combate a la pobreza.

“Lo que hemos logrado para México son derechos sociales para el pueblo, derechos económicos, hemos avanzado fundamentalmente en el combate a la pobreza, porque juntos hemos hecho una alianza electoral, en diversas ocasiones, pero sobre todo una alianza por nuestro país”, afirmó.

Castrejón, afirmó que la alianza está unida y fuerte rumbo al proceso electoral de 2027 y aseveró que expresó que los partidos del movimiento de la 4T trabajan en las mesas de negociaciones para definir a los aspirantes a las candidaturas, como parte del siguiente paso para garantizar el blindaje electoral y la selección de los mejores perfiles.

“Mantenemos la alianza con Morena, con el Partido del Trabajo, con esta gran coalición que ha dado muy buenos resultados”, señaló.

El líder del PT, Alberto Anaya, sostuvo que no habrá vuelta atrás en esta coalición, luego de la polémica que surgió cuando ambos aliados no apoyaron en su totalidad la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Que la coalición está hoy más sólida que nunca, esto que quede claro. La decisión de ir en coalición para el 2027 ya está tomada, no vamos a dar marcha atrás”, afirmó el también senador.