Frontera Norte: aseguran 15 mil litros de sustancia para elaborar drogas en Sinaloa

Cateo Sustancias para elaborar narcóticos aseguradas. (SSPC)

Durante la “Operación Frontera Norte”, en Badiraguato, Culiacán y Cosalá, Sonora, se localizaron e inhabilitaron 17 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 15 mil 949 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 311 millones de pesos.

Desde el inicio de la operación el día cinco de febrero de 2025, se ha realizado la detención de 10 mil 890 personas y el aseguramiento de ocho mil 74 armas de fuego, 1,376,568 cartuchos de diversos calibres, 35 mil 817 cargadores, 120 mil 357.2 kg de droga, entre ellos, 603 kilos de fentanilo, seis mil 361 vehículos y mil 277 inmuebles.

En Tijuana, Baja California, se aseguró un lanzacohetes, cuatro armas de fuego, tres cargadores, 30 cartuchos y un chaleco táctico.

Así, en Dr. Coss, Nuevo León se aseguraron dos armas de fuego, tres cargadores y 24 cartuchos.

También, en Cajeme, Sonora, se detuvo a dos personas, se aseguró un arma de fuego, un cargador, un cartucho y un vehículo.