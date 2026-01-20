Gente clave del “Mencho” y líderes de cárteles: ¿Quiénes están entre los 37 capos extraditados a EU?

Narcos enviados a Estados Unidos Algunos de los perfiles más destacados se dieron a conocer tras el anuncio del envío a los Estados Unidos.

El tercer envío de operadores del crimen organizado de México a Estados Unidos marca un nuevo episodio de la colaboración bilateral para debilitar a los grupos del narcotráfico, señalados como “terroristas” por parte de la administración de Donald Trump. Ahora, algunos de los nombres más destacados de esta lista incluye importantes colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación y operadores clave de otros grupos criminales.

Armando Gómez Núñez “Delta 1”

Entre los nombres más destacados hasta el momento, se encuentra el de Armando Gómez Núñez, alías “El Delta 1”, quien es señalado por ser el líder de “Los Deltas” y un socio del hijastro de “El Mencho”, líder del CJNG.

Gómez Núñez fue capturado recientemente en diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco señalado por dirigir un grupo perteneciente al CJNG encargada de ejecutar secuestros y homicidios que a menudo incluían actos de tortura. Este grupo conocido como “Los Deltas” tiene operaciones criminales tanto en Jalisco como en Michoacán.

Además, de acuerdo con la Fiscalía General, “El Delta 1” está señalado como un hombre de confianza de “El J3”, hijastro de Nemesio Oseguera “El Mencho”

Pedro Inzunza Noriega “El Señor de la Silla”

También conocido como “El Sagitario”, es señalado por haber sido alguna vez uno de los líderes del Cártel de “Los Beltrán Leyva” y ser el segundo al mando de Fausto Isidro Meza Flores, alías “El Chapo Isidro”.

De acuerdo con reportes de las autoridades, Inzunza Noriega llevaba años alejado de las operaciones criminales luego de sufrir una lesión de balo que lo dejó sin la posibilidad de caminar. Fue entonces que sus hijos, quienes ya han sido capturados o abatidos, tomaron las riendas de sus operaciones de tráfico de drogas con este grupo criminal.

Fue capturado el pasado 31 de diciembre de 2025 en Sinaloa.

Daniel Alfredo Blanco Joo “El Cubano”

Capturado hace apenas unos días, se trata de un elemento criminal perteneciente al Cártel de Sinaloa con múltiples ordenes de aprehensión y una ficha de búsqueda por parte del FBI acusado de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La información disponible señala que El Cubano operaba principalmente en Sinaloa y Chihuahua coordinando el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos así como la producción de sustancias sintéticas en diferentes narcolaboratorios. Además, también se le señalada como una pieza clave en las actividades de lavado de dinero para este grupo criminal.

Ricardo González Sauceda “El Ricky”

El “Mando R”, como también se le conocía, se encontraba capturado en nuestro país desde febrero del 2025 y apenas fue enviado a los Estados Unidos tras este tercer envío de narcos al país vecino del norte por parte de la Secretaría de Seguridad.

“El Ricky” es señalado por las autoridades como uno de los jefes regionales más importantes del Cártel del Noreste coordinando acciones de extorsión, homicidios y ataques a elementos policiales en sus zonas de operación. Su detención ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas.