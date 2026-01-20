Historial criminal de “La Señora”, la única mujer en la lista de los 37 narcos extraditados a EU

Este 20 de enero de 2026, las autoridades mexicanas y estadounidenses concretaron un importante operativo en el que 37 reos vinculados con organizaciones del crimen organizado fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales como tráfico de drogas, armas y personas, lavado de dinero y terrorismo. Entre ellos destaca una sola mujer: María del Rosario Navarro Sánchez, conocida como “La Señora”.

¿Quién es “La Señora” y de qué se le acusa?

María del Rosario Navarro Sánchez es una operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalada por autoridades de Estados Unidos como una figura clave en la logística y apoyo criminal del cartel.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses y el Departamento de Justicia:

• Es acusada de apoyar materialmente a una organización designada como terrorista extranjera, convirtiéndose en la primera mujer mexicana imputada por narcoterrorismo.

• Se le imputa tráfico de armas, incluyendo la compra y traslado de armamento de alto poder hacia México.

• También enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.

¿Cómo será el proceso de extradición de “La Señora”?

“La Señora” fue detenida en mayo de 2025 en el estado de Jalisco, durante un operativo federal en el que también se aseguraron armas, dinero en efectivo y sustancias ilícitas. Desde entonces permaneció bajo custodia mientras avanzaban los procedimientos legales relacionados con su posible extradición.

Aunque su defensa intentó frenar el proceso mediante recursos legales, finalmente las autoridades mexicanas autorizaron su entrega, que se concretó junto con otros 36 presuntos criminales requeridos por cortes federales de Estados Unidos.

¿La primer mujer en ser acusada por narcoterrorismo?

El caso de María del Rosario Navarro Sánchez es considerado inusual y sin precedentes, al tratarse de la única mujer dentro de un grupo mayoritariamente conformado por hombres y por ser señalada por delitos que incluyen narcoterrorismo, una acusación poco común en procesos de este tipo.