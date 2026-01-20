IMSS, exitosa cirugía robótica en paciente con cáncer de endometrio

Exitosa cirugía robótica cura cáncer de endometrio Paciente de 46 años con cáncer de endometrio y fáctores de riesgo, fue intervenida quirúrgicamente con apoyo del robot Da Vinci, en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, procedimiento mínimamente invasivo y que ofreció una pronta recuperación (KARLA GIL)

Una operación apoyada con el robot Da Vinci, una paciente con cáncer de endometrio fue sometida a un procedimiento con mínima invasión, reduciendo incluso la pérdida de sangre a solo 50 mililitros y sin complicaciones.

El director de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, doctor Rafael Medrano Guzmán, indicó que la cirugía se realizó con éxito, gracias al apoyo de la plataforma Da Vinci, de alta precisión, que permitió una recuperación acelerada y el egreso hospitalario de la paciente en 48 horas.

En este sentido, destacó que Erika, de 46 años con cáncer de endometrio, fue diagnosticada en julio de 2025, tras presentar hemorragias y dolores abdominales desde diciembre de 2024.

Además, padecía obesidad mórbida, condición que incrementaba significativamente el riesgo quirúrgico; por ello, se determinó que la cirugía robótica era la alternativa más segura para garantizar precisión, minimizar complicaciones y favorecer una recuperación rápida.

Destacó que el procedimiento, que incluyó la extracción del útero, ovarios y disección de ganglios linfáticos, se realizó en aproximadamente dos horas, con mínima invasión, una pérdida mínima de sangre de 50 mililitros y sin complicaciones postoperatorias.

Puntualizó que Erika era de las candidatas ideales para hacer cirugía por mínima invasión asistida por robot, con lo que “se efectuó una cirugía ergonómica acorde a lo que se requería, que era la aparatología etapificadora citorreductora de cáncer de endometrio. La gran fortuna que tienen los pacientes de operarse con este tipo de tecnología es que prácticamente la mínima invasión permite una recuperación absoluta”, enfatizó.

Señaló que gracias a esta técnica innovadora, Erika fue dada de alta 48 horas después de la cirugía, con tolerancia a dieta y con funciones vitales estables y a la semana, la paciente retomó sus actividades cotidianas, lo que representa una diferencia sustancial frente a la cirugía abierta tradicional, que implica estancias hospitalarias de 5 a 6 días y mayor riesgo de complicaciones como infecciones y hemorragias superiores a 500 mililitros.

El cáncer de endometrio es una de las enfermedades malignas más frecuentes en mujeres, después del cáncer de mama y cérvix, y factores como obesidad, tabaquismo y diabetes aumentan el riesgo de padecer esta patología.

El especialista indicó que tradicionalmente, el tratamiento quirúrgico se realizaba mediante laparotomía abierta, pero la cirugía robótica ofrece ventajas significativas: menor invasión, alta precisión, reducción de complicaciones y recuperación más rápida, lo que permite iniciar terapias complementarias en tiempo oportuno.

En su oportunidad, Erika expresó su agradecimiento al personal del IMSS que desde el primer día en que fue atendida siempre fue bien recibida, informada y atendida de manera profesional, al tiempo que externó su asombro al conocer que sería intervenida mediante la plataforma robótica Da Vinci, una tecnología que representa un avance significativo en la cirugía oncológica.

Confesó que al principio, la idea de ser operada con asistencia robótica le resultó inesperada, pero, tras recibir información detallada por el personal del IMSS sobre la precisión y seguridad del procedimiento, aceptó con confianza.

Destacó que, aunque inicialmente le generó incertidumbre, la explicación clara del equipo médico y la confianza en su preparación la llevaron a aceptar el procedimiento, que finalmente resultó ser “lo mejor que me pudo haber pasado”.