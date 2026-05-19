Renuncia Sergio Mayer a su militancia en Morena; alega “motivos personales”

El diputado Sergio Mayer a su regreso al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. (Galo Cañas Rodríguez)

Entre escándalos, polémicas y cuestionamientos a su trabajo legislativo, el diputado, federal Sergio Mayer Bretón renunció a su militancia en Morena con carácter de irrevocable.

Con fecha del 15 de mayo, el actor y diputado de Morena informó al Comité Ejecutivo Nacional de Morena y a la Comisión Nacional de Honor y Justicia su renuncia irrevocable por “motivos personales”

Asimismo solicitó a ambas instancias su baja al padrón morenista y borren sus datos personales de la base de información de este partido.

Sergio Mayer ha estado envuelto en múltiples escándalos a lo largo de su carrera. Sus controversias más sonadas incluyen las críticas por su desempeño y ausencias como legislador para entrar a un reality show “La Casa de los Famosos”, hace unos meses que impactaron de manera negativa en Morena y causó gran molestia entre sus compañeros diputados de ese partido.

Esta decisión provocó un intenso debate sobre su compromiso con el servicio público, críticas de sus propios compañeros y una sanción por parte del partido Morena.

Además, ha sido duramente criticado en redes sociales por episodios en los que fue captado aparentemente durmiendo durante sesiones legislativas en el Congreso