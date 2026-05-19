Enjambre de abejas ataca a 100 personas en escuela de Cuautla, Morelos; trasladan a 9 al hospital

Alumnos de secundaria en Cuautla sufrieron picaduras de abejas Elementos de Protección Civil y bomberos acudieron al lugar

Un enjambre de abejas alteradas provocó una movilización de cuerpos de emergencia en una telesecundaria de Cuautla, Morelos, donde alrededor de 100 personas recibieron atención médica tras sufrir picaduras, mientras nueve afectados fueron trasladados a hospitales para observación preventiva, de acuerdo con información difundida por el ayuntamiento municipal.

La emergencia ocurrió en la Escuela Telesecundaria “Álvaro Gálvez y Fuentes”, ubicada en la colonia Guadalupe Victoria, donde autoridades locales activaron protocolos de seguridad luego de recibir el reporte sobre la presencia del enjambre dentro del plantel educativo.

Evacúan a más de 300 personas tras emergencia en escuela de Cuautla por ataque de enjambre de abejas

Al llegar al sitio, personal de Protección Civil y Bomberos confirmó que estudiantes y trabajadores ya habían comenzado una evacuación preventiva para reducir riesgos ante la presencia de los insectos.

El operativo permitió desalojar a unas 335 personas, entre ellas 315 alumnos, 10 docentes y otras 10 personas que se encontraban en las instalaciones escolares al momento de la contingencia.

Como parte de las medidas implementadas, autoridades también pidieron a habitantes cercanos permanecer dentro de sus viviendas mientras se realizaban las maniobras de control en un perímetro aproximado de 300 metros.

Saldo del ataque de enjambre de abejas en telesecundaria de Cuautla, Morelos

Paramédicos del Departamento de Bomberos realizaron valoraciones médicas y atención prehospitalaria a los afectados por las picaduras. El balance preliminar reportó cerca de 100 personas atendidas en el lugar.

Tras las revisiones médicas, nueve personas fueron canalizadas a distintas unidades hospitalarias con fines de observación y monitoreo, aunque las autoridades señalaron que no existían reportes de pacientes en estado grave.

Recomendaciones ante un enjambre de abejas

Luego del incidente, el gobierno municipal exhortó a la población a no acercarse ni intentar retirar panales o enjambres por cuenta propia, además de reportar cualquier situación similar a los cuerpos de emergencia especializados.