Mundial 2026 dispara tarifas hoteleras en México ante alta demanda turística

A cinco meses del inicio del Mundial, la fiebre futbolera ya se hace notar en el sector hotelero del país, esto se refleja en una subida generalizada de precios para las fechas de los partidos, con incrementos significativos en las tarifas.

México albergará 13 de los 104 encuentros previstos de la justa futbolera, y los precios de las reservas para esos días, en comparación con enero, han aumentado hasta un 300 %, según afirmó Rafael González, expresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles entre 2014 y 2018.

Incrementos distintos según la sede

Este aumento no ha sido igual en las tres sedes del país; sin embargo, la tendencia general apunta a un crecimiento de tarifas superior al 120 % durante el Mundial, cifra que se eleva aún más en los días de partido. De acuerdo con González, se espera una importante afluencia de turistas extranjeros en las tres sedes, especialmente en la capital, debido a su mayor conectividad con países de Asia y Europa.

Oferta, demanda y zonas más costosas

La alta expectativa que generan este tipo de eventos ha provocado el incremento de precios derivado de la oferta y la demanda. El exdirigente del sector hotelero señaló que, aun con estos aumentos, México sigue siendo más barato en comparación con las otras sedes mundialistas.

No obstante, el precio dependerá en gran medida de la zona en la que se ubique el hotel, ya que en áreas más exclusivas de la Ciudad de México, como la Condesa o el Centro Histórico, las tarifas podrían incrementarse más del 300 %.

Llamado a mantener la calidad del servicio

Por su parte, Miguel Ángel Arellano, director de Armco Arellano Management, señaló que si bien el aumento es comprensible, también es indispensable que la calidad del servicio esté a la altura del precio. Además, advirtió que los incrementos excesivos pueden volver menos atractivo al país para los turistas y beneficiar a otros tipos de hospedaje.

Recomendó al sector hotelero evitar alzas indiscriminadas, ya que podrían afectar negativamente al negocio a largo plazo.

Una oportunidad histórica para el turismo

Especialistas coinciden en que este evento representa una oportunidad única para mostrar al mundo las maravillas de México, ya que se espera la llegada de aproximadamente cinco millones de turistas.

“El Mundial va a ser la ventana al mundo que tenemos, la oportunidad de abrirla para que vean nuestras maravillas, nuestra calidez, nuestra gastronomía, nuestras playas y nuestra cultura. Podemos batir récord de visitantes este año”, afirmó Alberto Albarrán, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

Asimismo, aseguró que el país está preparado para recibir la alta afluencia de visitantes y confió en que el evento impulse la ocupación hotelera hasta en un 70 % anual.

El arranque del Mundial

El Mundial reunirá a 48 selecciones de todo el mundo y dará inicio el próximo 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.