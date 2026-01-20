Niegan en Morena ‘fast track’ en ratificación de Gertz Manero como embajador de Reino Unido

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión procesará con todos los trámites legislativos la ratificación del nombramiento del exfiscal general de la República como nuevo embajador de México en Reino Unido, por lo que no será en ‘fast track’, informó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

Este martes, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió el “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores” mediante el cual la presidenta de la República ha tenido a bien nombrar a Alejandro Gertz Manero como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país”.

“No va a haber ‘fast track’, se va a cuidar todo el procedimiento ordinario y se turnará a la comisión para que ésta pueda sesionar el próximo jueves, después de mañana la Permanente y poderlo agendar la semana próxima”, dijo Monreal Ávila.

En tanto, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, precisó que, durante la sesión de la Comisión Permanente, este miércoles se dará cuenta de esta solicitud de la Presidenta y se turnará a la Primera Comisión, que es la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, para que resuelva sobre la ratificación de Gertz Manero, por lo que ese trámite concluirá el próximo 26 de enero, el mismo día en que comparecerá la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Si la decisión de la Primera Comisión de dictamen de esta Permanente es resolver sobre esta ratificación del doctor Alejandro Gertz Manero, será el próximo lunes, previo a que demos por concluida esta Comisión Permanente”, dijo López Rabadán.