Piden amonestación contra exembajadora en Reino Unido por maltrato laboral; “no basta con destitución”: Döring

En la embajada de México en Reino Unido existen al menos 16 denuncias por el presunto acoso laboral que ejerció la hoy exembajadora Josefa González-Franco, y debe haber una amonestación. No basta con que sea destituida, cargo que asumirá el exfiscal Alejandro Gertz Manero, demandaron diputados del PAN.

Federico Döring, vicecoordinador de la bancada blanquiazul, llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a crear un protocolo de atención y sanción en todas las representaciones diplomáticas.

“Son 16 denuncias por (presunto) acoso laboral (en Reino Unido). Es increíble que el gobierno federal no tenga mayor conocimiento, y no basta con la renuncia de la señora González-Blanco, sino que es necesario una amonestación”, dijo Döring.

El vocero panista enfatizó que son alrededor de 40 funcionarios de la embajada de Reino Unido que han salido por los maltratos de Josefa González, quien en próximos días será sustituida por el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

El diputado panista consideró que el cuerpo diplomático ha sido muy lastimado, ha sido abandonado y, por ende, la diáspora mexicana sufre porque no hay una política interna de servicio público que brinde un rostro de atención humana a los connacionales que se acercan a pedir ayuda u orientación.

En tanto, Raúl Torres Guerrero, legislador migrante del PAN, abundó que no sólo en Reino Unido ha ocurrido este tipo de denuncias, sino que hay otro tipo de quejas sobre hostigamiento hacia trabajadoras y trabajadores del cuerpo diplomático en la representación de México en el exterior.

Pidió que debe de existir un correcto ambiente laboral en las representaciones diplomáticas para que exista una buena atención a la comunidad mexicana.

“Tenemos que darle ese respeto a nuestro cuerpo diplomático, y es error del gobierno poner a cuotas políticas en vez de conocedores del ámbito internacional. Que esto no se quede en ‘llamados a misa’ o simplemente en una llamada por teléfono, que haya un protocolo de atención y de sanción a embajadores que no atienden o ejercen ellos mismos la violencia laboral en sus oficinas contra empleados técnicos-administrativos”.

Torres Guerrero destacó que, aunque el Órgano Interno de Control de las embajadas emitan escritos, no es lo mismo a una sanción a que pudiera ser una inhabilitación en el servicio público, por ejemplo, por lo que exigió que se garantice el respeto a la fuerza diplomática en el exterior, empezando desde cada uno de los consulados.

“Ya conocemos el caso de la exembajadora Josefa en Reino Unido, donde hubo denuncias de acoso laboral de violencia laboral y que incluso el órgano interno de control, las definió como reales. Sin embargo, no hubo una sanción”.