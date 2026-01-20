Profesionales de Enfermería concluyen formación académica en el IMSS Edomex Oriente

Formación profesional de enfermería Casi 70 profesionales de enfermería de los estados de México e Hidalgo concluyeron su formación académica en el IMSS Edomex Oriente

Con el firme compromiso de fortalecer la calidad de la atención y elevar la profesionalización del personal de Enfermería, 69 enfermeros y enfermeras concluyeron exitosamente los cursos postécnicos en Gestión y Educación en Segundo y Tercer Nivel de Atención, Enfermería Pediátrica y Enfermería Especialista en Medicina de Familia.

Lo anterior, impulsado por la Coordinación de Educación en Salud, a través de la cual se forma a profesionales de Enfermería con base en las necesidades de atención y conforme al modelo institucional; refrendando así, el compromiso institucional con la profesionalización y el desarrollo del talento humano en salud, fortaleciendo liderazgo y planeación para la mejora continua de los servicios de salud.

En el IMSS Estado de México Oriente, se impartieron dichos cursos, los cuales están avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala; los cuales se desarrollaron en el Hospital General Regional (HGR) No. 200, Tecámac; el Hospital General Regional (HGZ) No. 57, La Quebrada y el Hospital de Gineco Obstetricia con Medicina Familiar (HGO/MF) No. 60, Tlalnepantla, respectivamente.

Se destacó que para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la educación y profesionalización del personal de Enfermería, encargado del cuidado directo de la salud de su población derechohabiente, es prioritaria.

Luego de haber concluido su formación académica, las y los egresados aplicarán los conocimientos adquiridos en sus respectivas unidades médicas, en beneficio directo de la derechohabiencia, desarrollando herramientas que contribuyan en la gestión del cuidado enfermero.

Durante la ceremonia de clausura, realizada en la sede de la Sección V del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la titular del IMSS en el Estado de México Oriente, la doctora Josefina Estrada Martínez, reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de las y los profesionales de Enfermería, destacando que “cada uno de ustedes ha demostrado una admirable capacidad de superación, disciplina y entrega”.

Subrayó que este logro refleja los valores institucionales del IMSS, así como la vocación de servicio que distingue al personal de salud, quienes —dijo— han sabido enfrentar retos y superar obstáculos con profesionalismo y humanismo.

La doctora Estrada Martínez también expresó su reconocimiento a las y los coordinadores académicos, jefaturas de educación, representantes sindicales y a la UNAM, cuyo respaldo y trabajo colaborativo son fundamentales para el éxito de estos cursos, e hizo un llamado a continuar fortaleciendo la educación continua, como eje para garantizar una atención digna, humana y de calidad.

Asimismo, impulsó también a las y los 44 profesionales del IMSS Estado de México Oriente, 7 del IMSS Estado de México Poniente y 18 del IMSS Estado de Hidalgo, a ejercer con ética, responsabilidad y excelencia los conocimientos adquiridos en favor de la salud de la población derechohabiente, fortaleciendo así el compromiso institucional.