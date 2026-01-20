Sin reforma electoral, diputados están obligados a elegir a tres consejeros del INE en abril: Uu-kib Espadas

CDMX — Mientras no haya reforma electoral aprobada en la que se reduzca la integración de 11 consejeros del pleno del INE, la Cámara de Diputados está obligada constitucionalmente a organizar el proceso de selección de los tres consejeros que entrarán al relevo de los que se van en abril próximo, dijo el consejero electoral Uub-kib Espadas Ancona.

Espadas Ancona presentó este martes una amplia propuesta de reforma electoral en el marco del eventual debate de la iniciativa que envíe la Presidenta de México al Congreso de la Unión, y en la que probablemente se proponga reducir de 11 a ocho el número de integrantes del Consejo General del árbitro de la democracia con el fin de optimizar recursos.

El consejero enfatizó que mientras no exista reforma electoral, los diputados están obligados a cumplir con lo que mandata la Constitución.