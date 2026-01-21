Desestima Morena reclamos de oposición por avión de EE.UU; “es la psicosis de Venezuela”, ironiza

Ignacio Mier y Adán Augusto, senadores de Morena (Daniel Augusto)

Morena en el Senado desestimó los señalamientos de la oposición sobre el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos presuntamente sin permiso de la Cámara Alta y atribuyó esos reclamos a “la sicosis de Venezuela” donde se agravó la crisis por la detención del entonces presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Estamos bajo la psicosis todavía Venezuela y todo el ambiente que hay en relación a la recomposición geopolítica que se está viviendo. Y creo que hay que alejarnos de eso. México históricamente tiene mecanismos y acuerdos de colaboración con los Estados Unidos”, ironizó el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier

El morenista rechazó la petición de la oposición para que se explique y transparente todo lo relacionado a este episodio pues al igual que otros morenistas explicó que se trató de integrantes de la Secretaria de Seguridad Pública quienes fueron trasladados a Estados Unidos en ese avión militar Hércules de EE.UU.

Justificó que el aterrizaje de esa aeronave militar está inscrita en el marco de la cooperación con Estados Unidos pero insistió en que no transportaba tropas militares pues ello no está permitido por la Constitución sin permiso del Senado.

“Fue una aeronave que aterrizó en el aeropuerto de Toluca y que está inscrita en los acuerdos que ya están establecidos, y que no se refiere al ingreso de tropas, porque la Constitución es muy clara: es ingreso y salida de tropas”, explicó

Insistió en que las aeronaves no tienen que pedir permiso al Senado más que ajustarse a lo que establecen las leyes en materia de aeronáutica.

“Entonces, es un asunto de logística y es un asunto en el marco de la colaboración México–Estados Unidos”, indicó

Morena ha intentado justificar que se trata de dos asuntos distintos pues el aterrizaje del avió de estados unidos el pasado fin de semana es un asunto de cooperación con ese país y se trasladó a civiles de la Secretaria de Seguridad para lo cual no se requiere de permiso del Senado.

En tanto que la capacitación de tropas estadounidenses a elementos de la Marina mexicana en Campeche, será autorizada en el periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre.