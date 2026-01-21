¿Estás en Buró de Crédito? Conoce el listado de deudas que se borran en febrero de 2026

El Buró de Crédito no es una “lista negra”, sino un registro de tu comportamiento financiero, bueno y malo, lo que le permite a los bancos y tiendas decidir si te autorizan un crédito o tarjeta.

Cuando hablamos de que una deuda se “borra” del Buró, no queremos decir que desapareces como usuario ni que se elimina tu historial completo. Lo que ocurre es que ciertos registros negativos dejan de aparecer, siempre que cumplan los plazos legales que fija la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Las deudas que podrán desaparecer en febrero de 2026

Según la normativa vigente, las deudas que se eliminarán automáticamente si cumplen el plazo correspondiente para febrero de 2026 son:

Deudas menores a 25 UDIS

Se eliminan después de 1 año desde que se reportaron con atraso

En febrero de 2026, esto aplica si tu adeudo de menos de 25 UDIS (menos de $220 pesos aprox.) alcanzó ese año de antigüedad

Deudas entre 25 y 500 UDIS

Se borran tras 2 años de incumplimiento

Si tu registro de este tipo cumplirá dos años en febrero de 2026, será eliminado de tu historial

Deudas entre 500 y 1,000 UDIS

Estos adeudos desaparecen después de 4 años .

. En febrero de 2026 podrán quitarse del reporte los que ya cumplieron ese tiempo.

Deudas mayores a 1,000 UDIS

Permanecen hasta 6 años , siempre que no estén en proceso judicial ni relacionadas con fraude

, siempre que Si cumplen estos requisitos y su antigüedad, también saldrán del Buró de Crédito en 2026

Lo que no se borra y por qué no debes caer en engaños

Hay dos ideas erróneas que circulan como si fueran verdades absolutas: no se elimina tu historial completo solo porque se cumplan los plazos. Los registros negativos desaparecerán, sí, pero el Buró siempre conservará el historial en sí mismo.

Tampoco debes creer en servicios o gestores que prometen “borrar tu Buró de Crédito” a cambio de dinero. La ley establece plazos específicos y no existe forma mágica de acelerar ese proceso.

Además, si tu deuda estuvo implicada en fraude o procesos judiciales, es probable que esa marca permanezca incluso más allá de los plazos habituales.

¿Cómo puedo mejorar mi historial crediticio?

Estas fechas pueden ser una oportunidad para resetear tus finanzas con sentido, no solo con ilusión: