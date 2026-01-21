¿Estás en Buró de Crédito? Conoce el listado de deudas que se borran en febrero de 2026

El Buró de Crédito no es una “lista negra”, sino un registro de tu comportamiento financiero, bueno y malo, lo que le permite a los bancos y tiendas decidir si te autorizan un crédito o tarjeta.
Cuando hablamos de que una deuda se “borra” del Buró, no queremos decir que desapareces como usuario ni que se elimina tu historial completo. Lo que ocurre es que ciertos registros negativos dejan de aparecer, siempre que cumplan los plazos legales que fija la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
Las deudas que podrán desaparecer en febrero de 2026
Según la normativa vigente, las deudas que se eliminarán automáticamente si cumplen el plazo correspondiente para febrero de 2026 son:
Deudas menores a 25 UDIS
- Se eliminan después de 1 año desde que se reportaron con atraso
- En febrero de 2026, esto aplica si tu adeudo de menos de 25 UDIS (menos de $220 pesos aprox.) alcanzó ese año de antigüedad
Deudas entre 25 y 500 UDIS
- Se borran tras 2 años de incumplimiento
- Si tu registro de este tipo cumplirá dos años en febrero de 2026, será eliminado de tu historial
Deudas entre 500 y 1,000 UDIS
- Estos adeudos desaparecen después de 4 años.
- En febrero de 2026 podrán quitarse del reporte los que ya cumplieron ese tiempo.
Deudas mayores a 1,000 UDIS
- Permanecen hasta 6 años, siempre que no estén en proceso judicial ni relacionadas con fraude
- Si cumplen estos requisitos y su antigüedad, también saldrán del Buró de Crédito en 2026
Lo que no se borra y por qué no debes caer en engaños
Hay dos ideas erróneas que circulan como si fueran verdades absolutas: no se elimina tu historial completo solo porque se cumplan los plazos. Los registros negativos desaparecerán, sí, pero el Buró siempre conservará el historial en sí mismo.
Tampoco debes creer en servicios o gestores que prometen “borrar tu Buró de Crédito” a cambio de dinero. La ley establece plazos específicos y no existe forma mágica de acelerar ese proceso.
Además, si tu deuda estuvo implicada en fraude o procesos judiciales, es probable que esa marca permanezca incluso más allá de los plazos habituales.
¿Cómo puedo mejorar mi historial crediticio?
Estas fechas pueden ser una oportunidad para resetear tus finanzas con sentido, no solo con ilusión:
- Revisa tu reporte de crédito antes y después de febrero para ver qué registros ya no aparecen
- Negocia y liquida deudas viejas, ya que aunque desaparezcan del Buró, saldar lo pendiente tiene beneficios directos
- Usa herramientas legales como aclaraciones si hay errores: el Buró debe darte respuesta en un plazo determinado
- Paga a tiempo tus obligaciones actuales para que tu historial vaya recuperándose con el tiempo