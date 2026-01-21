EU aplaude cooperación de México en seguridad; traslado de 37 reos, triunfo de Trump: Bondie

Traslado de jefes de cárteles desde México a EU por solicitud del Departamento de Justicia del vecino país (Especial)

Cooperación — El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aplaudió este miércoles las acciones y cooperación de México con su país en materia de seguridad, y aseguró que este es un momento histórico, al destacar la reciente entrega de 37 jefes del crimen organizado para que enfrenten a la justicia estadounidense. En tanto, la fiscal Pam Bondi dijo que esto es un triunfo para el presidente Donald Trump.

Ron Johnson destacó en un mensaje en su cuenta de la red social X, que desde que el presidente Trump asumió el cargo hace un año, él y la presidenta Claudia Sheinbaum han mantenido una colaboración sin precedentes.

“La transferencia realizada ayer (martes de 37) actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas donde quiera que operen”, señaló el diplomático de EU.

Las declaraciones del embajador se registran un día después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó al Departamento de Justicia de EU a 37 jefes de cárteles mexicanos, lo que significó uno de los traslados más amplios de los últimos años y coincidió con el primer aniversario del segundo mandato de Trump.

De acuerdo con información oficial, el grupo incluyó a presuntos líderes de organizaciones criminales trasnacionales, operadores financieros, jefes de sicarios y responsables de trasiego de drogas.

TRIUNFO REPUBLICANO

Por su parte, desde Washington, la Fiscal estadounidense, Pam Bondi, subrayó que el envío de 37 líderes criminales por parte de México a Estados Unidos “es otro logro histórico en la misión de la administración Trump para desmantelar los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, incluidos terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense”, apuntó.

Asimismo, refirió que “agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y garantizaremos una justicia rápida e integral para los miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras que durante años han estado atacando al pueblo estadounidense”, indicó.

La Crónica de Hoy 2026