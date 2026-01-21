Exige oposición transparencia sobre avión de EE.UU; revela nombres de militares de ese país

Avión militar de Estados Unidos aterriza en aeropuerto de Toluca

La oposición en el Senado exhibió las contradicciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y le exigió transparentar todo lo relacionado al aterrizaje del avión de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca pues acusó violación a la Constitución y la soberanía mexicana toda vez que la tripulación de esa aeronave si eran militares estadounidenses.

Paralelo a ello exigieron la comparecencia de los responsables para que aclaren esta situación ante el Senado, quien es el responsable de autorizar o no el ingreso de tropas extranjeras pues advirtieron que ello implica responsabilidades para quienes otorgaron el permiso a esta aeronave.

“Por supuesto que puede implicar responsabilidades y denota la falta de coordinación, el desorden que trae el gobierno y, lo más importante, la falta de respeto a la Constitución y a las facultades del Senado de la República”, acusó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

El panista aseveró que el gobierno federal tendrá que explicar cómo es que ingresó a México un avión de la Fuerza Aérea estadounidense con tripulación militar sin autorización del Senado.

“Hoy sabemos que venía un capitán, un mayor, una tripulación de cinco militares, eso, de acuerdo a la normatividad, es tropa y, por lo tanto, requiere autorización del Senado de la República, no pueden entrar aviones militares con capitanes mayores sin la autorización del Senado.

“Quien venía piloteando esa aeronave es el capitán Neil Lindsay y quien venía también como comandante alterno es el mayor Jimmy Fuller”, acusó

El Senado de la República pasó de lo que era, ya una oficialía de partes, a ni siquiera quiera eso, porque ahora ya ni siquiera le remiten al Senado de la República los asuntos, reprochó

Anaya acusó que el gobierno federal se ha manejado con total opacidad en este caso del Avión norteamericano por lo cual exigió transparencia para que informen quienes abordaron y salieron en esa aeronave pues advirtió el riesgo de que se disfrazara a elementos militares como miembros de la Secretaria de Seguridad Pública.

“Se dieron cuenta de que no tenían autorización del Senado de la República y decidieron que, en lugar de, como dice el dictamen, que el avión llevara a 60 marinos de México a Estados Unidos, dijeron: bueno, pues ¿qué podemos decir?, pues que son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque quienes son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al no ser considerados militares, no requieren una autorización del Senado para salir”, cuestionó

A su vez, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve calificó de “mentiroso” al gobierno federal pues recordó que el dictamen de la Comisión de Marina del Senado, que iba a votarse en el periodo extraordinario de sesiones que Morena canceló, donde se autoriza el ingreso de tropas estadounidenses en un avión Hércules C-130, con aterrizaje en Toluca.

“ No hay misterio. No hay teorías de conspiración. No hay permisos desde octubre”, aseveró

Dijo que lo único que hay es un gobierno que miente, oculta, improvisa y luego quiere tapar sus pifias y malos manejos.

“Este dictamen nunca se votó ni fue avalado por el Pleno del Senado, pero ahí está el Avión en Toluca. Morena tiene que asumir esta violación a nuestra Constitución”, acusó