Hospital General de Zona No. 10 del IMSS en Guanajuato inicia primera fase de atención médica

Nuevo hospital del IMSS en Guanajuato El nuevo Hospital General de Zona No. 10 del IMSS en Guanajuato, comenzó a brindar servicio médico en una primera fase y que tendrá una capacidad de atención para más de 245 mil derechohabientes

Con una inversión de 1,100 millones de pesos, para la construcción del nuevo Hospital General de Zona No. 10, en Guanajuato, beneficiará a una derechohabiencia superior a los 245 mil personas.

El nuevo nosocomio, el cual cuenta con 72 camas, ya comenzó a operar en una primera fase de atención médica a través de consulta externa con atención en cinco especialidades: psiquiatría, nefrología, infectología, oncología y geriatría, de un total de 28 especialidades.

El titular de la representación del IMSS en Guanajuato, doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, destacó que en forma paulatina se irán incorporando más especialidades y servicios, como es el caso de las áreas de hospitalización y urgencias.

Dijo que el hospital continúa con la última parte de su construcción, con un avance de 79%, y cuenta con una superficie de terreno de más de 31 mil metros, de los cuales más de 22 mil son de edificación.

El titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Guanajuato afirmó que la apertura gradual de los servicios del hospital tiene como objetivo mejorar la atención médica, con más especialistas y espacios dignos.

Sostuvo que con el inicio de actividades en el referido hospital se reafirma que a 83 años de su fundación el IMSS es la institución de seguridad social más importante en el país para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores asegurados y sus familias.

Durante el primer día de operaciones 67 derechohabientes fueron atendidos en el nuevo hospital, quienes fueron programados mediante el envío del área médica de diferentes hospitales y unidades en la entidad.