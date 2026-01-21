INE llama a Oaxaca a participar el domingo en revocación de mandato; magistrado advierte casillas acotadas

CDMX — El próximo domingo, tres millones 132 mil 592 oaxaqueños con credencial para votar están llamados a participar en el ejercicio de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, aunque sólo se instalarán dos mil 800 casillas, la mitad de las que se dispusieron en 2022, cuando electo, pero el mismo número que se utilizaron para los comicios dentro del Poder Judicial de junio pasado, cuando fueron llamados a urnas 11, 990 más de ciudadanos inscritos en la lista nominal.

La reducción del número de casillas llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), donde este miércoles se resolvió en contra la impugnación del PRI que advirtió una interpretación de la ley, adversa a la ciudadanía.

El PRI expuso que se debían instalar 5,600 casillas, como en los comicios para la elección del gobernador, y no las 2,800 que se instalaron en junio pasado para los comicios del Poder Judicial.

Sin embargo, el Tribunal Electoral federal confirmó la sentencia del tribunal electoral de Oaxaca, que a su vez avaló la decisión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) en su decisión, por cuestiones presupuestales, de instalar menos casillas.

En tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) recordó a la ciudadanía oaxaqueña que el próximo 25 enero tendrá la oportunidad de ejercer, por primera vez en el estado, la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal, mecanismo constitucional de participación ciudadana.

“Este ejercicio democrático, organizado de manera conjunta por el INE y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), permite a las y los votantes decidir si una persona en un cargo de elección popular debe concluir anticipadamente su periodo”, precisó el llamado árbitro de la democracia.

Aunque con un número reducido de casillas, incluso con 11, 990 de electores menos, de acuerdo con la diferencia de la lista nominal respecto a los comicios de la elección judicial, el INE resaltó que jornada se llevará a cabo en todo el estado, con casillas instaladas y supervisadas por ambas autoridades electorales, para garantizar su certeza, transparencia y legalidad.

Explicó que los electores recibirán una papeleta, y las y los oaxaqueños encontrarán dos opciones: ‘Que el gobernador permanezca o que se le revoque el mandato’.

Recordó también que para que el resultado de esta opinión tenga efectos vinculantes será necesaria la participación de al menos el 40 % de la Lista Nominal de Electores de Oaxaca.

Al corte del pasado 31 de diciembre, tres millones 132 mil 592 personas ciudadanas de la entidad están convocadas a participar en este inédito ejercicio democrático en Oaxaca, entidad con el mayor número de municipios, 570.

El INE y el IEEPCO participaron de manera activa en la elaboración de materiales didácticos; ubicación de casillas electorales; integración de Mesas, las Directivas de Casilla; acreditación, capacitación y fiscalización de la observación electoral nacional y extranjera, y la fiscalización y monitoreo de espacios que difunden noticias, además de la propaganda electoral, informó el INE, que reiteró su compromiso de garantizar que la revocación de mandato en la entidad se desarrolle con imparcialidad, seguridad y respeto a la decisión ciudadana.

La jornada arrancará a las 8:00 am ay concluirá a las 18:00 horas.

Los resultados oficiales los dará a conocer el IEEPCO en la página https://www.ieepco.org.mx/