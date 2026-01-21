La Nicholette y Lydia Valdivia: dos casos que dejaron como última pista imágenes de presuntos secuestradores

Las desapariciones de La Nicholette, influencer privada de la libertad en Sinaloa, y de Lidya Valdivia, una mujer embarazada desaparecida en Puebla, tienen un elemento en común: las imágenes captadas minutos antes de perderse su rastro, las cuales hoy representan la principal línea de investigación para las autoridades.

Ambos casos, ocurridos con pocos días de diferencia, han generado conmoción y una intensa difusión en redes sociales, donde los videos y fotografías se han convertido en piezas clave para identificar a los presuntos responsables.

¿Qué muestran las imágenes del caso de La Nicholette?

La influencer Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, fue privada de la libertad el 20 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa. El hecho quedó registrado por las cámaras de su propio vehículo, donde se observa cómo hombres armados la interceptan y la obligan a subir a otro automóvil.

¿En dónde está la tiktoker “La Nicholette”?



Este 20 de enero, Nicole, conocida como “La Nicholette”, fue privada de su libertad por tres sujetos arm*dos en la zona de Isla Musala, cerca de un centro comercial en Culiacán, Sinaloa.



El video, que comenzó a circular en redes sociales, muestra a los presuntos secuestradores con claridad suficiente para que las autoridades lo utilicen como evidencia central. Tras el hecho, se activó el Protocolo Alba, y la camioneta de la joven fue localizada abandonada, aunque hasta el momento ella no ha sido encontrada.

¿Cuál fue la última señal de Lidya Valdivia antes de desaparecer?

El caso de Lidya Valdivia Juárez, una mujer con nueve meses de embarazo, ocurrió el 18 de enero de 2026 en la carretera Acajete–Apango, en Puebla. Antes de perder comunicación, Lidya envió un mensaje de auxilio acompañado de una fotografía en la que se observan dos motociclistas y un automóvil que presuntamente la estaban siguiendo.

Esa imagen se convirtió en la última pista concreta sobre su paradero.

La Fiscalía de Puebla amplió la búsqueda a otras entidades, incluido el Estado de México, luego de que la geolocalización de su teléfono arrojara posibles movimientos fuera del estado.

¿Por qué estas imágenes son clave en ambas investigaciones?

En los dos casos, el material visual no solo documenta los últimos momentos antes de la desaparición, sino que podría permitir la identificación de los responsables, la reconstrucción de los hechos y el rastreo de rutas utilizadas.

Mientras las investigaciones continúan, familiares y colectivos han insistido en la difusión responsable de estas imágenes con la esperanza de que algún detalle conduzca a la localización con vida de ambas mujeres.