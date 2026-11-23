Capturan a integrantes de la facción de Chapo Isidro

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó sobre la detención de ocho presuntos integrantes de la organización criminal de los Beltrán Leyva, facción “Chapo Isidro”, luego de que elementos del Ejército Mexicano fueran agredidos con armas de fuego durante un operativo de reconocimiento en las inmediaciones del poblado El Platanito, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron después de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, cuando integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército, en coordinación con personal militar comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, realizaban recorridos en la zona.

Al repeler el ataque, los efectivos consiguieron detener a ocho personas, entre ellas un menor de edad, quienes presuntamente forman parte de la estructura delictiva encabezada por la facción de los Beltrán Leyva identificada con el alias de “Chapo Isidro”.

La Defensa señaló que los detenidos estarían relacionados con los bloqueos registrados el 20 de noviembre, posteriores a la captura de Fausto Isidro Meza Flores.

Aseguran armas de alto calibre y vehículos blindados

Como resultado de la intervención, las fuerzas de seguridad decomisaron armamento de distintos calibres, entre el que se encuentran una ametralladora calibre .50, un fusil Barrett del mismo calibre y una ametralladora Minimi calibre 5.56 milímetros.

También fueron aseguradas seis armas largas, cuatro cortas, droga, cargadores y municiones de diferentes calibres, además de diverso equipo táctico utilizado presuntamente por los integrantes de esta organización criminal.

En el operativo también se localizaron seis vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal. Una de estas unidades contaba con una torreta adaptada para instalar ametralladoras.

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer los resultados mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que detalló la agresión contra el personal militar, las detenciones y el material asegurado.

Finalmente, informó que las ocho personas detenidas y todos los objetos decomisados serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa, para continuar con las investigaciones correspondientes.