Perfil de Leticia Ramírez, nueva titular de la Secretaría de Bienestar Conoce quién es Leticia Ramírez Amaya, la nueva titular de la Secretaría de Bienestar (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Tras la renuncia de Ariadna Montiel como titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez ocupará su lugar, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Conoce quién es y qué cargos ha ocupado.

En medio del reajuste estructural que existe dentro de Morena actualmente, después de la salida de Luisa María Alcalde, quien ocupaba la dirigencia nacional del partido para convertirse en la nueva consejera jurídica de la presidencia de la República, la renuncia de Ariadna Montiel se suma a la restructuración de esta organización política.

Tras la salida de Ariadna Montiel, la nueva titular de la Secretaría de Bienestar será Leticia Ramírez Amaya, quien anteriormente ha ocupado cargos públicos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Es una compañera que nos conocemos hace muchísimos años desde el trabajo que hacíamos casa por casa; pues Lety va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Leticia Ramírez Amaya, la nueva titular de la Secretaría de Bienestar?

Leticia Ramírez es originaria de la Ciudad de México y es egresada de la Escuela Nacional de Maestros; además, cuenta con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

Dentro de su trayectoria profesional, se desempeñó como docente en escuelas públicas de la Ciudad de México, enfocándose en la educación primaria, siendo profesora por más de 12 años.

¿Qué cargos públicos ha ocupado Leticia Ramírez?

Leticia Ramírez cuenta con una experiencia de más de 25 años en la administración pública; a lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como docente de la SEP y como coordinadora de Atención Ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

También fungió como directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, para después convertirse en titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

También formó parte del primer Comité Ejecutivo Magisterial Democrático en la Secretaría de Organización de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Ciudad de México.

¿Por qué renunció Ariadna Montiel a la Secretaría de Bienestar?

De acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel dejaría la Secretaría de Bienestar para avanzar en otras tareas relacionadas con el partido al que pertenece.

“Hoy Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar, porque quiere avanzar en otras tareas, en el movimiento al que pertenecemos todas y todos hoy desde el gobierno, defendiendo la transformación de la vida pública de México”, explicó en sus redes sociales la mandataria.

Algunos reportes señalan que Ariadna Montiel podría ocupar la dirigencia nacional de Morena; sin embargo, esto se decidirá hasta el próximo domingo 3 de mayo durante una sesión extraordinaria de su Consejo Nacional.