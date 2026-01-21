Suprema Corte revisará la sentencia de Mario Aburto, asesino de Colosio: ¿Quedará libre? La SCJN aceptó atraer el caso de Mario Aburto, asesino de Colosio, y determinará si ya cumplió con su sentencia (Cuartoscuro)

La SCJN aceptó atraer el caso de Mario Aburto, por lo que ahora ellos serán los encargados de determinar si ya cumplió con su sentencia por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Durante el pleno de este miércoles 21 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por mayoría de votos hacer uso de su facultad de atracción para revisar el juicio de amparo directo 104/2021 y determinar si Mario Aburto ya ha cumplido con su sentencia por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994.

La Suprema Corte determinó que se deberá establecer un parámetro jurídico para analizar un proceso penal sobre magnicidio, con el objetivo de garantizar los derechos tanto de la persona sentenciada como de la víctima.

Por lo que, en los próximos días, el caso será designado a algún ministro o ministra, quien se encargará de presentar una propuesta de proyecto de sentencia para la resolución del caso.

Previo a la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías se declaró impedida para votar sobre el caso basándose en el artículo 51 de la Ley de Amparo, debido a su participación en el caso cuando formó parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR.

¿Por qué podría salir de prisión Mario Aburto, asesino de Colosio?

En 2024, Mario Aburto obtuvo una resolución judicial que determinaba que su condena de 45 años por el asesinato de Luis Donaldo Colosio había sido incorrecta debido a diferentes irregularidades.

Entre estas irregularidades, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México señalaba que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) debió basar su acusación en el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual contemplaba una pena máxima de 30 años.

La sentencia de 45 años fue determinada por la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que consideró el asesinato de Luis Donaldo Colosio como un magnicidio.

No obstante, la defensa de Mario Aburto señala que Colosio no era un servidor público federal, pues solo era un candidato a la presidencia cuando sucedió el crimen.

Con esta nueva resolución judicial, Mario Aburto podría haber salido en libertad el pasado 23 de marzo de 2024, tras cumplirse 30 años del asesinato de Colosio.

Sin embargo, la FGR impugnó la resolución, por lo que solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción para revisar el caso. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito también realizó la misma solicitud.