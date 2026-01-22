Alistan plenarias en Senado; reforma electoral, tema álgido

Senado se alista para reanudar actividades de periodo ordinario este 1 de febrero

A poco más de una semana que arranque el periodo ordinario de sesiones en el Senado, las bancadas de los distintos partidos alistas sus Reuniones Plenarias para definir los temas relevantes para los próximos tres meses de actividades legislativas donde la reforma Electoral será el asunto que domine la agenda legislativa en las próximas semanas.

Contrario a las ocasiones anteriores donde había una pasarela de funcionarios y secretarios de Estado, el grupo parlamentario de Morena en el Senado planea realizar ahora una “miniplenaria” de un solo día con la asistencia solo de la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Esthela Damián.

De hecho, la reunión plenaria de Morena se realizará el próximo 1 de febrero, unas horas antes de la sesión general de Congreso para el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, confirmó la reunión de la bancada mayoritaria con las dos funcionarias donde destaca la presencia de la secretaria de Gobernación quien es una de las que lleva las negociaciones de la Reforma Electoral con los aliados del partido guinda, PT y PVEM quienes han expresado reticencias a esa iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que plantea de origen recortar 100 diputados plurinominales y los 32 senadores de lista, con lo que no están de acuerdo.

“(La reunión) con la responsable del política interior será para que nos dé una visón en término generales de cual es el estado del país en términos de gobernabilidad y su sus principales retos y cómo podemos los senadores facilitar el trabajo de la presidenta de la República”, explicó Mier

Mientras que con Esthela Damián se abordará la agenda legislativa en puerta sobre todo la reforma electoral.

Por la tarde de ese mismo día, se instalará en el Palacio Legislativo de San Lázaro el nuevo periodo ordinario, en sesión de Congreso General.

En tanto, el grupo parlamentario del PAN informó que su reunión plenaria será el sábado 31 de enero en las instalaciones del Senado de la República, mientras que el PRI tendrá su cónclave de senadores y diputados los días 30 y 31 de enero en la sede nacional del partido.