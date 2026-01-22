Banco del Bienestar: ¿Cuál es el horario de las sucursales? (Cuartoscuro)

De acuerdo con el calendario de pagos, este viernes 23 de enero las personas adultas mayores cuya inicial del primer apellido sea la letra “R” recibirán en su Tarjeta del Bienestar el depósito correspondiente a la Pensión del Bienestar de este mes.

El pago de 6 mil 400 pesos, correspondiente al apoyo de la Pensión del Bienestar de enero, será depositado en la Tarjeta del Bienestar y podrá ser retirado o utilizado para compras en cuanto se refleje en la cuenta.

Aquí te compartimos el horario de las sucursales del Banco del Bienestar para que puedas realizar la consulta de saldo o el retiro de tu pensión de manera gratuita.

Horario de atención en sucursales del Banco del Bienestar

El horario de atención en todas las sucursales del Banco del Bienestar es de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas.

En estos establecimientos se puede realizar la consulta de saldo y el retiro de efectivo sin comisión para los beneficiarios de los programas sociales que otorga el Gobierno Federal.

Aunque las operaciones en el Banco del Bienestar son gratuitas, también es posible retirar efectivo en bancos autorizados y tiendas de autoservicio, pagando una comisión que varía según la institución.

La Secretaría del Bienestar recordó que acudir antes de la fecha asignada no adelanta el pago, por lo que exhortó a respetar el calendario oficial para agilizar el proceso de dispersión a las y los beneficiarios.

¿Cuántas sucursales del Banco del Bienestar hay y cómo encontrar la más cercana?

El Banco del Bienestar cuenta actualmente con más de 3 mil sucursales en operación en todo el país, consolidándose como la institución bancaria con mayor cobertura territorial en México.

Esta red forma parte de la estrategia del Gobierno federal para facilitar el acceso directo a programas sociales, especialmente en comunidades rurales y zonas con menor presencia bancaria.

Para ubicar la sucursal más cercana, las personas beneficiarias pueden consultar el directorio oficial del Banco del Bienestar en su portal institucional, donde es posible buscar por entidad y municipio.

También se puede utilizar aplicaciones de geolocalización cómo Google Maps, escribiendo “Banco del Bienestar”, lo que permite conocer dirección, horarios de atención y rutas de llegada en tiempo real a la sucursal más cercana.