cirugía láser en ISSSTE Por primera vez, el Hospital General de Querétarodel ISSSTE hizo tres cirugías con una novedosa técnica de cirugía láser que quita el tejido prostático que obstruye el flujo de orina, sin incisiones abdominales y una recuperación más rápida

En el Hospital General (HG) “Querétaro”, del ISSSTE, se incorporó la técnica de Enucleación Prostática con Láser de Holmio, procedimiento de mínima invasión para tratar el crecimiento benigno de próstata, mejorar la función urinaria y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes.

El urólogo del hospital, Christian Cedeño Bernal, destacó que con la técnica de Enucleación Prostática con Láser de Holmio (HoLEP, por sus siglas en inglés), se realizó la primera jornada quirúrgica a tres derechohabientes adultos mayores, diagnosticados con hiperplasia prostática benigna (HPB), intervenciones exitosas que permitió la alta médica sin complicaciones.

Explicó que los pacientes presentaban problemas urinarios de larga evolución que no habían mejorado con medicamentos y luego de las intervenciones, estuvieron hospitalizados menos de 24 horas y fueron dados de alta en buenas condiciones de salud.

El galeno explicó que el procedimiento consiste en introducir un instrumento especializado a través de la uretra para retirar, mediante energía láser, el tejido prostático que obstruye el paso de la orina, sin necesidad de realizar incisiones en el abdomen ni abrir la vejiga.

“La principal ventaja de esta tecnología es que permite retirar el tejido que causa la obstrucción mediante un procedimiento endoscópico de mínima invasión, lo que favorece una recuperación más rápida y reduce el riesgo de sangrado”, precisó.

Esta técnica representa un avance en la capacidad de atención especializada del hospital, al ofrecer una alternativa quirúrgica eficaz y segura que contribuye a mejorar la calidad de vida de los derechohabientes.

Entre los principales beneficios de la cirugía HoLEP en Querétaro, es que evita el traslado de los pacientes a la Ciudad de México, además de que hay una disminución del sangrado, menos días de hospitalización y la mejoría desde los primeros días posteriores a la intervención.